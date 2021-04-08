В бикини и мини-платье: экс-возлюбленная Брэда Питта свела сеть с ума идеальной фигурой

Николь Потуральски уже вернулась к привычному рабочему графику: на днях она показала, что участвует в новой съемке. Тем не менее, горячего пляжного контента у нее хоть отбавляй. В этот раз модель позирует в бикини, а также мини-платье на пуговицах ярко-синего цвета, а также панаме, которая не выходит из моды ни зимой, ни летом.

Николь Потуральски соблазняет фанатов (фото: instagram.com/nico.potur)

Оттенок и форма платья идеально подошли девушке, подчеркнув ее точеную фигуру, а также золотистый загар. Макияж она сделала в бронзовых тонах, а потому буквально светилась.

"Синий просто идеален на тебе", "Просто невероятная красота", "Восхитительна", "Фантастическая", "Удивительная, так красива", "Горячо", "Это любовь, ты лучшая", - отреагировали фолловеры Николь.