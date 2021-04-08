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В бикини и мини-платье: экс-возлюбленная Брэда Питта свела сеть с ума идеальной фигурой

Новина українською → Германия, Четверг 08 апреля 2021 20:24
В бикини и мини-платье: экс-возлюбленная Брэда Питта свела сеть с ума идеальной фигурой Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Николь Потуральски вновь оказалась в центре внимания пользователей сети Instagram. Девушка позирует в откровенном наряде, который подчеркнул ее безупречную фигуру.

Пост в личном блоге бывшей возлюбленной Брэда Питта заставил фолловеров потерять дар речи от такой красоты.

Николь Потуральски уже вернулась к привычному рабочему графику: на днях она показала, что участвует в новой съемке. Тем не менее, горячего пляжного контента у нее хоть отбавляй. В этот раз модель позирует в бикини, а также мини-платье на пуговицах ярко-синего цвета, а также панаме, которая не выходит из моды ни зимой, ни летом.

В бикини и мини-платье: экс-возлюбленная Брэда Питта свела сеть с ума идеальной фигуройВ бикини и мини-платье: экс-возлюбленная Брэда Питта свела сеть с ума идеальной фигурой

Николь Потуральски соблазняет фанатов (фото: instagram.com/nico.potur)

Оттенок и форма платья идеально подошли девушке, подчеркнув ее точеную фигуру, а также золотистый загар. Макияж она сделала в бронзовых тонах, а потому буквально светилась.

"Синий просто идеален на тебе", "Просто невероятная красота", "Восхитительна", "Фантастическая", "Удивительная, так красива", "Горячо", "Это любовь, ты лучшая", - отреагировали фолловеры Николь.

Напомним, роман Брэда Питта и Николь Потуральски был ярким, но недолгим. По слухам, актер собирался сделать из девушки новую звезду Голливуда. Но оказалось, они были сильно преувеличены.

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