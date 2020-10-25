ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

20-летняя дочь Джуда Лоу восхитила безупречной фигурой в бикини и прозрачном платье

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 22:22
20-летняя дочь Джуда Лоу восхитила безупречной фигурой в бикини и прозрачном платье Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Звезда отмечает день рождения

Айрис Лоу постепенно становится одной из главных инстадив на просторах этой популярной сети. Девушка, которая сегодня, 25-го октября, отмечает свое 20-летие, уже успела составить неплохой список выгодных контрактов и поработать с лучшими мастерами мира моды. Но не меньше внимания она уделяет своему блогу, куда старается регулярно выкладывать новые образы.

Стоит отметить, что старшая дочь голливудского красавца и ловеласа Джуда Лоу – большая любительница провокаций и смелых нарядов. Она не отказывает себе в соблазнительных нарядах, стараясь выгодно подчеркнуть свои эффектные природные данные. В этот раз девушка подобрала нечто подобное.

20-летняя дочь Джуда Лоу восхитила безупречной фигурой в бикини и прозрачном платье20-летняя дочь Джуда Лоу восхитила безупречной фигурой в бикини и прозрачном платье20-летняя дочь Джуда Лоу восхитила безупречной фигурой в бикини и прозрачном платьеАйрис Лоу в новом образе (фото: instagram.com/lirisaw)

Айрис надела черное бикини, а сверху на него – прозрачное платье с высоким вырезом по ноге и абстрактным принтом. Образ дополнили браслеты на запястьях, массивные кольца и крупные серьги. Волосы юная звезда собрала в высокий хвост, а макияж сделала чувственный и яркий: с красными губами и выразительными стрелками. В подписи девушка назвала себя счастливым скорпионом и напомнила о своем дне рождения. Фанаты в ответ просто засыпали ее эмодзи и приятными комментариями, отмечая редкую красоту девушки и поздравляя с юбилеем.

Напомним, ранее Айрис продемонстрировала фото крупным планом. Откровенное селфи наделало много шума в сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса модель Джуд Лоу
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Экзит-полы местных выборов по городам Украины
Анна Березинаредактор ленты новостей Экзит-полы местных выборов по городам Украины