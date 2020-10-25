20-летняя дочь Джуда Лоу восхитила безупречной фигурой в бикини и прозрачном платье

Звезда отмечает день рождения

Айрис Лоу постепенно становится одной из главных инстадив на просторах этой популярной сети. Девушка, которая сегодня, 25-го октября, отмечает свое 20-летие, уже успела составить неплохой список выгодных контрактов и поработать с лучшими мастерами мира моды. Но не меньше внимания она уделяет своему блогу, куда старается регулярно выкладывать новые образы.

Стоит отметить, что старшая дочь голливудского красавца и ловеласа Джуда Лоу – большая любительница провокаций и смелых нарядов. Она не отказывает себе в соблазнительных нарядах, стараясь выгодно подчеркнуть свои эффектные природные данные. В этот раз девушка подобрала нечто подобное.

Айрис Лоу в новом образе (фото: instagram.com/lirisaw)

Айрис надела черное бикини, а сверху на него – прозрачное платье с высоким вырезом по ноге и абстрактным принтом. Образ дополнили браслеты на запястьях, массивные кольца и крупные серьги. Волосы юная звезда собрала в высокий хвост, а макияж сделала чувственный и яркий: с красными губами и выразительными стрелками. В подписи девушка назвала себя счастливым скорпионом и напомнила о своем дне рождения. Фанаты в ответ просто засыпали ее эмодзи и приятными комментариями, отмечая редкую красоту девушки и поздравляя с юбилеем.

Напомним, ранее Айрис продемонстрировала фото крупным планом. Откровенное селфи наделало много шума в сети.