Бикини целый день: бывшая девушка Брэда Питта засыпала сеть горячими фото в купальнике
Немецкая модель Николь Потуральски, более известная как бывшая девушка Брэда Питта, продолжает покорять сеть.
28-летняя красавица выложила массу новых фото в бикини.
Николь Потуральски со времен расставания с Брэдом Питтом стала настоящим фешн-блогером. Роман сыграл девушке на пользу, вызвав к ее странице живой интерес публики. И девушка с удовольствием этим пользуется. Модель регулярно выкладывает в сеть стильные луки и горячие фото в купальниках в духе всех инста-див.
Николь Потуральски в новом пляжном образе (фото: instagram.com/nico.potur)
Новый пост она посвятила яркому пляжному образу. Николь примерила розовое бикини с крупными цветами и крошечную юбку из такого же материала. Дополнили лук несколько пластиковых колец - тренд среди знаменитостей, а также роскошный браслет и колье.
В сториз девушка опубликовала видео, которое подписала: "Бикини целый день". "Потрясающая", "Абсолютная красота", "Изысканная", "Вау", "Черт, ты прекрасна", "Реальная красота", "Красивая и классная", - в ответ посыпались на девушку комплименты.
Напомним, недавно Николь намекнула, что у нее все еще есть чувства к голливудскому актеру.
А сам Брэд Питт поменял имидж и заметно омолодился.