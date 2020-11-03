Бил и унижал: Джонни Депп проиграл суд против экс-супруги Эмбер Херд

Актер на грани разорения

На днях закончились судебные разборки между Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд по поводу его рукоприкладства. Причем не в пользу актера. После рассмотрения всех улик суд признал 57-летнего актера виновным в избиении 34-летней бывшей жены.

Джонни Депп проиграл дело изданию (фото: instagram.com/johnnydepp)

Напомним, актер подал в суд на издание The Sun за то, что в апреле 2018-го года они опубликовали статью, в которой говорилось, что Депп избивал Херд. По уверениям знаменитого актера, его оклеветали. Херд в свою очередь привела в пример 14 случаев, когда она подвергалась домашнему насилию со стороны мужа за время их непродолжительных семейных отношений. Она в мельчайших подробностях рассказала об этих случаях, упомянув, что они происходили в основном под воздействием наркотиков и алкоголя.

Эмбер Херд намерена и дальше отстаивать права (фото: instagram.com/amberheard)

В свою очередь Депп предъявил Херд встречные обвинения, рассказав, что и сам не раз подвергался насилию со стороны актрисы. К тому же в его поддержку выступили Ванесса Паради, которая и Вайнона Райдер, которые знали актера близко. Но все это, тем не менее, не помогло актеру.

Пресс-секретарь The Sun в своем заявлении отметил, что таким образом они поддержали всех жертв домашнего насилия за последние 20 лет. "Жертвы домашнего насилия не должны молчать, и мы благодарим судью за его тщательно рассмотрение дела, а также Эмбер Херд за ее мужество в даче показаний в суде", - сказал он.

На данный момент Джонни Депп страдает не только от разрушенной репутации. Как сообщают СМИ, в результате разбирательств он потерял сотни миллионов долларов и сейчас на грани разорения.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая гражданская супруга Джонни Деппа и его юная дочь покорили Париж своим совместным выходом в свет.