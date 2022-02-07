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Билли Айлиш остановила концерт ради поклонницы

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Понедельник 07 февраля 2022 12:14
Билли Айлиш остановила концерт ради поклонницы Билли Айлиш заботиться о своих поклонниках (фото: instagram.com/billieeilish/)
Автор: Сергей Кулик

Билли Айлиш пришлось остановить свое выступление, чтобы помочь фанатке получить ингалятор.

Об этом передает CNN.

Обладательница "Грэмми" выступала на State Farm Arena в рамках своего мирового турне "Happier Than Ever", однако ей пришлось остановить свой концерт. Айлиш заметила, что одна из поклонниц перед сценой испытывает трудности со здоровьем.

Звезда остановила выступление и обратилась к ней, спросив, не нужен ли ингалятор. Когда девушка ответила утвердительно, певица попросила членов службы безопасности найти его для фанатки. Пока охрана искала ингалятор, Билли Айлиш попросила пришедших на концерт не толпиться и немного подождать.

"Я жду, когда люди будут в порядке, пока я не продолжу", - сообщила певица.

Спустя некоторе время девушке стало лучше и она осталась в зале

Видео стало сразу же стало вирусным, а фанаты Айлиш восхитились её заботой и внимательностью. Некоторые поклонники истолковали действия поп-певицы как пощечину артисту Трэвису Скотту, который продолжал свое шоу на печально известном мероприятии Astroworld.

Инцидент на Astroworld произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти восьми человек. Позднее в больницах умерли еще два посетителя.

Ранее мы упоминали о том, что Билли Айлиш кардинально сменила прическу и побила рекорд Селены Гомес в Instagram

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Билли Айлиш
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