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Билык честно озвучила причину развода и заговорила о новой свадьбе: неожиданная и веселая

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 17:45
Билык честно озвучила причину развода и заговорила о новой свадьбе: неожиданная и веселая Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Ольвия Агаркова

Ирина Билык не скрывает – она развелась с мужем и отцом ее младшего сына Табриза, российским режиссером и фотографом Асланом Ахмадовым по своей инициативе. Решение далось певице непросто, а пережить разрыв ей помогли ее дети.

В программе "ЖВЛ" украинская поп-дива озвучила настоящую причину разрыва с экс-супругом.

"Так в жизни бывает: поживешь с человеком 10 лет, и ты уже другая, и муж другой. Может, поэтому и разводятся люди, что не могут удержать это первое ощущение", – отметила артистка.

Но надежды на счастливую семейную жизнь Ирина не оставляет. Она уверенна – впереди у нее веселая свадьба, которая запомниться на всю жизнь.

Ирина назвала причину развода с Асланом Ахмадовым

"Хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Я хочу неожиданную свадьбу и очень веселую. Я приглашаю всех звезд, всех, кого уважаю и люблю на украинской сцене. Но пока что нет избранника. Когда он появится – я всем скажу", – пообещала Билык.

Самый главный критерий в выборе будущего мужа для звезды, это чтобы тот обладал добрым сердцем.

Ранее Ирина признавалась, что очень хотела бы еще одного малыша, но решила отказаться от своей мечты. Артистка поняла, что не сможет уделять ребенку должного внимания и приняла решения дарить всю себя зрителям. Но она не оставляет надежду стать бабушкой – ее сын Глеб с девушкой решили усыновить малыша из Африки, но Ирине все равно, какого ребенка любить, ведь малышей она обожает.

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