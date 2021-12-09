Билык в новом клипе показала девушкам, как встречать любимого: туфли и пальто на голое тело

Ирина Билык порадовала многочисленных поклонников новеньким клипом на свой хит "Мне нравится". Примадонна украинской эстрады для этой видеоработы предстала в целых семи образах, а в одной из сцен снималась практически обнаженной.

Клип на трек "Мне нравится" вышел в свет 9 декабря на канале артистки в YouTube.

Как признается Ирина Билык, композиции о счастливой любви она исполняет редко, а само произведение называет "песней своей мечты".

"Это рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должны быть внимание, уважение и подарки", - говорит артистка.

Ирина Билык представила новый клип на песню "Мне нравится" (фото: пресс-служба певицы)

Клип снял режиссер Герман Ненов совместно с Finegold Production - это уже не первое его сотрудничество с Ириной.

"Я люблю работать с молодыми талантливыми и трудолюбивыми режиссерами, люблю эксперименты. У Германа мне понравилось трепетное индивидуальное отношение к каждому артисту, поэтому я решила создать с ним еще одну работу", - высказывается звезда.

Ирина Билык в клипе "Мне нравится" предстала в семи образах (фото: пресс-служба певицы)

Съемки проходили в Киеве в павильоне и на крыше универмага "Украина", и во время процесса Билык пришлось изрядно промерзнуть на вершине высотки в один из самых холодных и ветреных дней осени.

Видео: клин на песню Ирины Билык "Мне нравится"

"В восемь утра на крыше торгового центра ветер продувает просто насквозь, растрепывает мою прическу, а я в шикарном наряде изображаю непринужденную радость", - делится эмоциями певица.

В одной из сцен клипа Ирина фигурирует практически голой: так, из одежды на ней только белое пальто и белые лодочки на шпильке.

Ирина Билык на съемках клипа "Мне нравится" (фото: пресс-служба певицы)

Сейчас звезда отмечает, что такой образ может воодушевить женщин на эксперименты в домашних условиях со своим любимым человеком.

"Мне кажется, после просмотра этого клипа для многих девушек должно стать новым трендом и даже традицией - встречать возлюбленного практически обнаженной, но в красивых туфлях и шикарном пальто!" - смеется Билык.

Ирина Билык на съемках клипа на хит "Мне нравится" (фото: пресс-служба певицы)