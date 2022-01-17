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Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

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Понедельник 17 января 2022 16:47
Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе Украинские звезды в бикини (коллаж РБК-Украина)
Автор: Марина Настевич

В январе многие знаменитости традиционно улетают на отдых в теплые страны - и украинские селебрити не исключение. Многие из них уже релаксируют на берегах морей и океанов, не забывая радовать поклонников откровенными фото в купальниках.

Lite собрал для вас подборку самых ярких и горячих снимков звезд в бикини, которые с удовольствием хвастаются своими фигурами.

Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и средним сыном Иваном выбрала этой зимой экзотический Таиланд. 38-летняя мама троих детей не стесняется показывать тело в купальнике, восхищая подтянутыми формами - а ведь младший родился всего 4 месяца назад!

Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхеБитва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/kosadcha)

Экс-"Холостячка" Злата Огневич также отправилась в необычное место - певица сверкнула роскошной фигурой на пляже на острове Занзибар, что в Танзании.

Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменских не стала изменять своей любимой Мексике, где отдыхает с мужем Потапом. Артистка взволновала аппетитными изгибами в "хищном" бикини, надев сверху неоновое платье-сетку.

Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/kamenskux)

Также в Мексике находится и Надя Дорофеева. Исполнительница проводит каникулы в компании мужа Владимира Дантеса, который делает ей эффектные фото в купальниках.

Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Даша Астафьева выбрала Доминикану, где будоражит местных мужчин, соблазнительно позируя в бикини с леопардовым принтом.

Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/da_astafieva)

Экс-"НеАнгел" Виктория Смеюха улетела на любимые Мальдивы, где сделала красочное фото в ярко-голубом купальнике.

Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/vikanablack)

Ее бывшая коллега по группе Слава Каминская отдала предпочтение Занзибару, где томно присела на белоснежный песок в голубом бикини.

Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхеУкраинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/babaslavka)

Ранее мы писали, что Даша Астафьева свела с ума роскошными формами в леопардовом бикини на отдыхе в Доминикане.

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Катя Осадчая Настя Каменских Злата Огневич
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