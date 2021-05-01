Битые были все: Полякова рассказала, как жестко отрывалась на подчиненных

Оля Полякова не скрывает, что отличается вспыльчивым и импульсивным характером. Певица призналась, что в начале отношений с мужем Вадимом испытывала мужчину на прочность и закатывала ему скандалы, но любимому удалось отучить вторую половинку от ее выходок. Теперь же артистка рассказала, что от нее доставалось творческой команде, а также вспомнила об инциденте со своей домработницей.

В интервью Потапу и Позитиву для их подкаста 2POPODCAST Оля отметила, что ругает подчиненных исключительно по делу.

"Битые были у меня все в коллективе, и никто не ушел. И не потому, что я плачу огромные деньги, а потому что меня все в коллективе очень любят. Они знают, что я не со зла", - призналась певица.

"Я никогда просто так кровь не пью. Во-первых, я пью по делу. Во-вторых, я очень люблю профессиональную работу. Когда вокруг меня профессионализм и все на своем месте, я мышка, птичка, зайка, козочка. Но когда вокруг коллапс, я с*ка, коза и тварь", - не выбирая выражений, самокритично заявила Оля.

Как-то от вспыльчивости певицы пострадала и ее домработница – женщина оказалась слишком мягкосердечной и терпела все придирки будущей звезды.

Оля рассказала, как обижала домработницу

"До славы я была очень обижена на жизнь и несправедливую судьбу, потому что бесталанные козы были в телевизоре, а я сидела на диване. И я была злая. У меня была первая домработница Света и я ее зачморила. Я больше ни с кем никогда так себя не вела. Я хочу попросить прощения у этой женщины, она была прекрасная", - обратилась она к бывшей помощнице по дому.

Оля призналась, что добрая женщина позволила ей "вылезти себе на голову".