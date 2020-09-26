ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Благодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу

Новина українською → Суббота 26 сентября 2020 12:04
Благодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица поделилась романтическими фото с мужем на палубе яхты

Настя Каменских плодотворно работает - так, певица на днях выпустила новый испаноязычный альбом ECLECTIKA, а кроме того снялась для известного американского журнала HOLA! в пикантном кожаном топе и презентовала лирик–версию песни из нового альбома - Pelicula. Все это артистка умудряется совмещать с отдыхом - вместе с мужем Потапом они наслаждаются теплым морем в Турции.

На своей странице в Instagram Настя поделилась романтическими кадрами с любимым, сделанными на палубе яхты во время морской прогулки.

Звезда позировала в эффектном белом купальнике на завязках, который выгодно подчеркнул ее аппетитный бюст. Пляжный лук Каменских дополнила массивными солнцезащитными очками и лаконичными цепочками на шее, а волосы оставила распущенными. Потап же отдал предпочтение льняной голубой рубашке и темным очкам.

Благодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви ПотапуБлагодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу

Парочка нежно обнималась на фоне живописных турецких пейзажей.

В подписи Настя трогательно призналась мужу в любви и поблагодарила его за помощь с альбомом ECLECTIKA.

Благодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу

"Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюблённый взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье, быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе! Мой новый и первый испаноязычный альбом #ecléctica это шедевр так как к нему приложил руку ты, мой гений! Спасибо тебе за каждую ноту, звук, слово и, главное, душу которую ты вложил в эти песни. Я знаю, что сила в нас и вместе мы покорим вселенную", - нежно обратилась к Потапу певица.

Благодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу

Настя Каменских устроила романтику с Потапом на борту яхты в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от чувственных фото и засыпали парочку теплыми комментариями, желая им счастья.

  • Вы внешне очень похожи! Судьба! Счастья вам!
  • Волшебно. Ваши слова, ваши отношения, вы сами
  • Как мило
  • Рада за ВАС!! Прям прочувствовала как Вам хорошо!! Вы замечательные что делитесь и напоминаете как может быть вкусно вдвоём!))) Фотографии очень душевные
  • Счастья вам
  • Молодцы,счастья вам,ребята! Я вас люблю!
  • это так красиво
  • Хорошего отдыха, Чудесные Люди!
  • Боже очень красиво супер кайф
  • Вы потрясающая пара!
  • Ви такі класнючі

Напомним, Настя Каменских неожиданно высказалась о судьбе дуэта Потап и Настя.

Также сообщалось, что Настя Каменских соблазнила сеть откровенным фото топлес на балконе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Настя Каменских Потап
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Разумков оценил возможность роспуска Верховной рады
РБК-Украинаинформационное агентство Разумков оценил возможность роспуска Верховной рады