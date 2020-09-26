Благодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу
Певица поделилась романтическими фото с мужем на палубе яхты
Настя Каменских плодотворно работает - так, певица на днях выпустила новый испаноязычный альбом ECLECTIKA, а кроме того снялась для известного американского журнала HOLA! в пикантном кожаном топе и презентовала лирик–версию песни из нового альбома - Pelicula. Все это артистка умудряется совмещать с отдыхом - вместе с мужем Потапом они наслаждаются теплым морем в Турции.
На своей странице в Instagram Настя поделилась романтическими кадрами с любимым, сделанными на палубе яхты во время морской прогулки.
Звезда позировала в эффектном белом купальнике на завязках, который выгодно подчеркнул ее аппетитный бюст. Пляжный лук Каменских дополнила массивными солнцезащитными очками и лаконичными цепочками на шее, а волосы оставила распущенными. Потап же отдал предпочтение льняной голубой рубашке и темным очкам.
Парочка нежно обнималась на фоне живописных турецких пейзажей.
В подписи Настя трогательно призналась мужу в любви и поблагодарила его за помощь с альбомом ECLECTIKA.
"Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюблённый взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье, быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе! Мой новый и первый испаноязычный альбом #ecléctica это шедевр так как к нему приложил руку ты, мой гений! Спасибо тебе за каждую ноту, звук, слово и, главное, душу которую ты вложил в эти песни. Я знаю, что сила в нас и вместе мы покорим вселенную", - нежно обратилась к Потапу певица.
Настя Каменских устроила романтику с Потапом на борту яхты в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники пришли в восторг от чувственных фото и засыпали парочку теплыми комментариями, желая им счастья.
- Вы внешне очень похожи! Судьба! Счастья вам!
- Волшебно. Ваши слова, ваши отношения, вы сами
- Как мило
- Рада за ВАС!! Прям прочувствовала как Вам хорошо!! Вы замечательные что делитесь и напоминаете как может быть вкусно вдвоём!))) Фотографии очень душевные
- Счастья вам
- Молодцы,счастья вам,ребята! Я вас люблю!
- это так красиво
- Хорошего отдыха, Чудесные Люди!
- Боже очень красиво супер кайф
- Вы потрясающая пара!
- Ви такі класнючі
Напомним, Настя Каменских неожиданно высказалась о судьбе дуэта Потап и Настя.
Также сообщалось, что Настя Каменских соблазнила сеть откровенным фото топлес на балконе.