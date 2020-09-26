Благодарна за каждый поцелуй: Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу

Певица поделилась романтическими фото с мужем на палубе яхты

Настя Каменских плодотворно работает - так, певица на днях выпустила новый испаноязычный альбом ECLECTIKA, а кроме того снялась для известного американского журнала HOLA! в пикантном кожаном топе и презентовала лирик–версию песни из нового альбома - Pelicula. Все это артистка умудряется совмещать с отдыхом - вместе с мужем Потапом они наслаждаются теплым морем в Турции.

На своей странице в Instagram Настя поделилась романтическими кадрами с любимым, сделанными на палубе яхты во время морской прогулки.

Звезда позировала в эффектном белом купальнике на завязках, который выгодно подчеркнул ее аппетитный бюст. Пляжный лук Каменских дополнила массивными солнцезащитными очками и лаконичными цепочками на шее, а волосы оставила распущенными. Потап же отдал предпочтение льняной голубой рубашке и темным очкам.

Парочка нежно обнималась на фоне живописных турецких пейзажей.

В подписи Настя трогательно призналась мужу в любви и поблагодарила его за помощь с альбомом ECLECTIKA.

"Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюблённый взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье, быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе! Мой новый и первый испаноязычный альбом #ecléctica это шедевр так как к нему приложил руку ты, мой гений! Спасибо тебе за каждую ноту, звук, слово и, главное, душу которую ты вложил в эти песни. Я знаю, что сила в нас и вместе мы покорим вселенную", - нежно обратилась к Потапу певица.

Настя Каменских устроила романтику с Потапом на борту яхты в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от чувственных фото и засыпали парочку теплыми комментариями, желая им счастья.

Вы внешне очень похожи! Судьба! Счастья вам!

Волшебно. Ваши слова, ваши отношения, вы сами

Как мило

Рада за ВАС!! Прям прочувствовала как Вам хорошо!! Вы замечательные что делитесь и напоминаете как может быть вкусно вдвоём!))) Фотографии очень душевные

Счастья вам

Молодцы,счастья вам,ребята! Я вас люблю!

это так красиво

Хорошего отдыха, Чудесные Люди!

Боже очень красиво супер кайф

Вы потрясающая пара!

Ви такі класнючі

Напомним, Настя Каменских неожиданно высказалась о судьбе дуэта Потап и Настя.

Также сообщалось, что Настя Каменских соблазнила сеть откровенным фото топлес на балконе.