В блестках и мехах: полуголая Кайли Дженнер показала роскошное тело
Звезда готовит рождественскую коллекцию
Кайли Дженнер, как успешная бизнесвумен, уже подготовила новую коллекцию косметики для рождественских праздников. Но как обычно, сеть удивляют не только новинки, но и наряды инстадивы, которые она транслирует с завидной регулярностью. Ранее Дженнер блистала в образе соблазнительной дикой кошечки, снегурочки и пин-ап гел. Теперь же выбор 23-летней звезды пал на главный символ Рождества - ель. По крайней мере, зеленый наряд Кайли, сплошь покрытый сияющими пайетками, напоминал именно ее.
Кайли в праздничном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайли Дженнер надела топ с длинными рукавами, открытым лифом и утрированно высокими плечами треугольной формы, напоминающей праздничное дерево. Дополнили лук юбка с запахом и разрезом посередине. Костюм оголил аппетитные формы Дженнер и волнующие изгибы ее тела, заставив фанатов замереть от восторга.
"Можете ли вы угадать тематику моей праздничной коллекции в этом году ... Открою завтра", - сообщила молодая мама. Фанаты начать гадать, в образе кого предстала звезда и чего ожидать от коллекции. Многие предположили, что Кайли решила перевоплотиться в Гринча, а тематика будет связана с этой известной сказкой.
Ранее Кайли похвасталась стройными ногами в экстракоротком мини-платье с пикантными разрезами.