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В блестках и мехах: полуголая Кайли Дженнер показала роскошное тело

Новина українською → Пятница 13 ноября 2020 21:32
В блестках и мехах: полуголая Кайли Дженнер показала роскошное тело Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда готовит рождественскую коллекцию

Кайли Дженнер, как успешная бизнесвумен, уже подготовила новую коллекцию косметики для рождественских праздников. Но как обычно, сеть удивляют не только новинки, но и наряды инстадивы, которые она транслирует с завидной регулярностью. Ранее Дженнер блистала в образе соблазнительной дикой кошечки, снегурочки и пин-ап гел. Теперь же выбор 23-летней звезды пал на главный символ Рождества - ель. По крайней мере, зеленый наряд Кайли, сплошь покрытый сияющими пайетками, напоминал именно ее.

В блестках и мехах: полуголая Кайли Дженнер показала роскошное телоВ блестках и мехах: полуголая Кайли Дженнер показала роскошное телоКайли в праздничном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер надела топ с длинными рукавами, открытым лифом и утрированно высокими плечами треугольной формы, напоминающей праздничное дерево. Дополнили лук юбка с запахом и разрезом посередине. Костюм оголил аппетитные формы Дженнер и волнующие изгибы ее тела, заставив фанатов замереть от восторга.

"Можете ли вы угадать тематику моей праздничной коллекции в этом году ... Открою завтра", - сообщила молодая мама. Фанаты начать гадать, в образе кого предстала звезда и чего ожидать от коллекции. Многие предположили, что Кайли решила перевоплотиться в Гринча, а тематика будет связана с этой известной сказкой.

Ранее Кайли похвасталась стройными ногами в экстракоротком мини-платье с пикантными разрезами.

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