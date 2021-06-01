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Блистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давности

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США, Вторник 01 июня 2021 19:21
Блистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давности Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Николь Кидман поделилась кадрами со съемок знаменитого мюзикла "Мулен Руж!", в котором сыграла главную роль. Молодые фото по-прежнему цветущей голливудской дивы покорили фанатов.

На архивных снимках она позирует в роскошных образах со съемок. А компанию ей составил партнер, сыгравший ее возлюбленного - Юэн Макгрегор.

"Некоторые из моих любимых воспоминаний из #MoulinRouge! Самое лучшее, что ты когда-либо узнаешь, - это просто любить и быть любимым в ответ. 20-летие - завтра!", - написала Николь Кидман под постом.

Блистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давностиБлистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давностиБлистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давностиБлистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давностиБлистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давностиБлистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давностиБлистательна: Николь Кидман покорила красотой на фото 20-летней давностиНиколь Кидман и Юэн Макгрегор (фото: instagram.com/nicolekidman)

На фото она предстала молодой, стройной и, как всегда, прекрасной. А шикарные костюмы и роскошные декорации добавили гламурную нотку. "Восхитительна", "Мой любимый фильм на все времена у тебя", "Два моих любимых актера на фото", "Это было действительно восхитительно, да?", "Удивительный фильм, он должен был завоевать "Оскар", "Королева", "Блеск", - пишут ей фанаты.

Ранее мы писали, что в свои 53 года Николь Кидман также выглядит просто роскошно. Недавно актриса показала фото в "девичьем" платьице, где кажется невероятно молодой.

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