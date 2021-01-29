ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Они очень близки: инсайдер рассказал об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера

Новина українською → США, Пятница 29 января 2021 15:33
Они очень близки: инсайдер рассказал об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019-м году. Несмотря на то что обе звезды хранили молчание, в прессе то и дело обсуждались причины их разрыва и чувства экс-возлюбленных после него. Сама модель только один раз высказалась более-менее откровенно, заявив, что "два прекрасных человека не обязательно будут прекрасной парой".

Ролителям также удалось достичь понимания в вопросах воспитания общей дочери Леи. Ирину и Брэдли часто заставали за прогулками с малышкой. А однажды папарацци даже заснял их обнимающимися.

Они очень близки: инсайдер рассказал об отношениях Ирины Шейк и Брэдли КупераИрина Шейк и Брэдли Купер (скриншоты: instagram.com/a.typic.no)

На днях в сети появилась новая информация об отношениях звезд. По словам приближенного к паре источника, Ирина и Брэдли очень хорошо ладят. Модель и актер стали настоящими друзьями и могут похвалиться теплыми отношениями.

"У них очень сердечные и дружеские отношения. Их совместное воспитание дочери в соответствии с графиком не приносит проблем, и они очень уважают друг друга. Главным приоритетом для Брэдли является малышка Лея, а Ирина - очень заботливая мама. Они оба хотят лучшего для дочери, поэтому им легко оставаться одной командой в отношениях", - утверждает инсайдер, который остался неизвестным.

Ранее Ирина поделилась своим секретом идеальных бровей, который может себе позволить каждая девушка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ирина Шейк Брэдли Купер мама модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"
РБК-Украинаинформационное агентство ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"