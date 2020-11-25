Блогер Дмитрий Поворознюк сыграл свой первый матч за "Верес": что из этого вышло

Известный блогер Дмитрий Поворознюк наконец-то дебютировал в профессиональном футболе

Популярный блогер и журналист Дмитрий Поворознюк сыграл свой первый матч за ровенский "Верес" в Чемпионате Украины по футболу. Долгожданный дебют состоялся 25 ноября.

Ведущий проекта "Трендец" появился на 80-й минуте в поединке "Вереса" и клуба "Гирнык-Спорт" из города Горишние Плавни. На момент появления Дмитрия на поле ровенская команда выигрывала со счетом 3:0. Учитывая такой комфортный результат, главный тренер "Вереса" Юрий Вирт решил дать шанс Поворознюку проявить себя.

Момент появления Дмитрия Поворознюка на футбольном поле

В этом матче Дмитрий запомнился, в частности, нарушением правил и неточным ударом. Но было видно, что блогер-футболист волнуется.

После матча его поздравили с дебютом одноклубники и любимая жена.

Дмитрий Поворознюк (фото: instagram.com/veres.club)

Напомним, что Дмитрий Поворознюк стал игроком "Вереса", который является одним из лидеров Первой лиги, в октябре этого года. Контракт с 33-летним журналистом рассчитан на 1 год. Он заявлен под 44-м номером, позиция - полузащитник. При этом, Дима будет получать минимальную зарплату - 5 тыс. грн в месяц, а все заработанные средства направит на благотворительность в детский дом.

Дмитрий Поворознюк (фото: instagram.com/veres.club)

Сам блогер пояснил свое решение стать профессиональным футболистом двумя аспектами. Первый - социальный.

"Я сам из Ровно, это мой родной город и здесь живут мои родители. Ровно - один из тех областных центров, которые мало с чем ассоциируются у людей (кроме янтаря). После просмотра сериала Netflix "Сандерленд. Пока не умру" я еще лучше понял: футбольная команда может стать для города и людей центром многих процессов. Футбол объединяет, позволяет победить одиночество и дает веру. Через футбол можно делать много хороших дел. На примере "Вереса" хочется показать, что футбольная команда из небольшого города может стать двигателем народа", - написал Дмитрий в Instagram.

Второй фактор - медийный. Ведь свой путь к становлению профессиональным спортсменом Поворознюк показывает в интернет-сериале "ФУТБОЛІСТ", где также рассказывает о жизни команды со всеми проблемами и победами, тренировках, берет интервью у других одноклубников и делиться интересными историями из жизни украинских футболистов.

Дмитрий Поворознюк (фото: instagram.com/veres.club)

Напомним, Андрей Шевченко сделал заявление о матче между Украиной и Швейцарией в Лиге наций, который не состоялся из-за пандемии COVID-19.