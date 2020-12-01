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Моя идеальная: Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в любви Ирине Билык

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 12:29
Моя идеальная: Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в любви Ирине Билык Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталья Могилевская призналась в любви к своей коллеге по сцене

Наталья Могилевская обожает менять образы и перевоплощаться и на сцене, и в жизни. Так недавно звезда перекрасилась в яркую блондинку. А еще Наталья щедро делится с поклонниками солнечными снимками, часто - пикантными: недавно она показала фото в стильном платье-халате с откровенным декольте, которое прикрывает россыпь украшений, золотые кулоны отлично сочетаются с новым цветом волос. Фолловеры были в восторге.

А теперь Наталья в своем микроблоге показала снимок со своей коллегой по сцене - Ириной Билык и призналась ей в любви. На фото артистки стоят в обнимку, Ирина в стильной шляпе и пальто с принтом, а Наталья в леопардовом платье и массивных украшениях на шее. Обе звезды - блондинки.

"Моя любимая, моя идеальная, моя звезда! Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг. Мои поцелуи от блондинки к блондинке", - аписала Наталья.

Моя идеальная: Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в любви Ирине БилыкНаталья Могилевская и ее любовь (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Очень красивые", "Две любимки", "Две грации", "Две красотки, песни обоих каждой своей строчкой пробирают до мурашек", "Две звезды - две светлых повести", - написали фанаты под фото.

Напомним, Влад Яма недавно рассказал о своих чувствах к Наталье Могилевской во время их участия в "Танцах со звездами".

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