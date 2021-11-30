Блондинка в законе: эффектная Ребрик в ярком наряде раздразнила аппетитным декольте
Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик регулярно восхищает зрителей своим стилем и эффектными образами, которые выбирает для эфиров. Эту неделю она начала с яркого и стильного лука, который привлек внимание к ее фигуре.
Снимками из студии теледива поделилась в Instagram.
Лилия предстала в наряде яркого розового цвета, напоминающем образ Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе".
Розовое платье миди с открытыми плечами удачно подчеркнуло женственные формы и пышный бюст артистки, а соблазнительный разрез внизу позволил полюбоваться на стройные ножки.
Ребрик дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками, а также сделала красивую укладку и макияж с акцентом на яркие губы. В руках ведущая держит букет роз в тон наряду.
Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в ярком наряде (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Усміхайтеся!!! Тиждень тільки розпочався! Щодня о 6.30 прокидаємось разом на каналі Україна", - подписала кадры Лилия.
В комментариях подписчики принялись обсуждать новый лук ведущей и восхищаться ее красотой и позитивом.
- Ви неймовірні! Як сонечко випромінюєте світло, тепло, ніжність
- Лілю, вам дуже личить рожевий колір!
- Наша розовая фея! У меня тоже сегодня цвет настроения - розовый!
- Прелесть!!! Вам очень идёт!
- Как всегда, на высоте и с позитивом. Вам Лилечка хорошего настроения и успешной трудовой недели!
- Красуня неймовірна
- Ліля ти задавака, ну справжня!!! Завжди Красива!
- Лиличка- красотка!
- Цвет платья шикарный. Вам очень идёт!
- Ніжна красуня
- Рожева перлина
- Блондинка в законе
- Як завжди, неперевершена!
Ранее Лилия Ребрик покорила атмосферной новогодней фотосессией с семьей в стиле family-look.