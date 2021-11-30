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Блондинка в законе: эффектная Ребрик в ярком наряде раздразнила аппетитным декольте

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 16:32
Блондинка в законе: эффектная Ребрик в ярком наряде раздразнила аппетитным декольте Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик регулярно восхищает зрителей своим стилем и эффектными образами, которые выбирает для эфиров. Эту неделю она начала с яркого и стильного лука, который привлек внимание к ее фигуре.

Снимками из студии теледива поделилась в Instagram.

Лилия предстала в наряде яркого розового цвета, напоминающем образ Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе".

Розовое платье миди с открытыми плечами удачно подчеркнуло женственные формы и пышный бюст артистки, а соблазнительный разрез внизу позволил полюбоваться на стройные ножки.

Ребрик дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками, а также сделала красивую укладку и макияж с акцентом на яркие губы. В руках ведущая держит букет роз в тон наряду.

Блондинка в законе: эффектная Ребрик в ярком наряде раздразнила аппетитным декольтеБлондинка в законе: эффектная Ребрик в ярком наряде раздразнила аппетитным декольте

Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в ярком наряде (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Усміхайтеся!!! Тиждень тільки розпочався! Щодня о 6.30 прокидаємось разом на каналі Україна", - подписала кадры Лилия.

В комментариях подписчики принялись обсуждать новый лук ведущей и восхищаться ее красотой и позитивом.

  • Ви неймовірні! Як сонечко випромінюєте світло, тепло, ніжність
  • Лілю, вам дуже личить рожевий колір!
  • Наша розовая фея! У меня тоже сегодня цвет настроения - розовый!
  • Прелесть!!! Вам очень идёт!
  • Как всегда, на высоте и с позитивом. Вам Лилечка хорошего настроения и успешной трудовой недели!
  • Красуня неймовірна
  • Ліля ти задавака, ну справжня!!! Завжди Красива!
  • Лиличка- красотка!
  • Цвет платья шикарный. Вам очень идёт!
  • Ніжна красуня
  • Рожева перлина
  • Блондинка в законе
  • Як завжди, неперевершена!

Ранее Лилия Ребрик покорила атмосферной новогодней фотосессией с семьей в стиле family-look.

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