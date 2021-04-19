В блузе на голое тело: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс покорила сеть точеной фигурой

Кэтрин Зета-Джонс 51, но на ее уникальной красоте это не сказалось. Звезда выглядит очень молодо и часто демонстрирует это в своем блоге. Одно из недавних фото супруга Майкла Дугласа посвятила новому роскошному образу.

Кэтрин Зета-Джонс в новом образе (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кэтрин одета в белоснежную блузу со смелым декольте, которая оголила ее грудь. Дополнили наряд ультрамодные серьги-цепи, вечерний выразительный макияж, а также пышная укладка. Кэтрин радостно улыбается, заигрывая с публикой, показав в камеру язык.

Глядя на гладкую кожу актрисы, ее стройную фигуру и лучезарную улыбку, многие просто потеряли дар речи. "Ты так прекрасна", "Боже, неземная красота!", "Вау", "О боже", "Восхитительная женщина!", "Милашка", "Прекрасная картинка", - не утихает сеть, несмотря на то что кадр выложен достаточно давно.