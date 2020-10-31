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В боди и ажурных колготах: Леся Никитюк взбудоражила откровенным образом

Новина українською → Суббота 31 октября 2020 16:39
В боди и ажурных колготах: Леся Никитюк взбудоражила откровенным образом Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая предстала в пикантном образе

Леся Никитюк не так давно заявила, что решила взять тайм-аут в карьере на телевидении и сосредоточиться на друих целях, но это совсем не значит, что она перестала радовать поклонников и прекратила публичные выходы. Так, Леди Ле во время девятого прямого эфира "Танцев со звездами 2020" буквально "сожгла" паркет во время исполнения страстной румбы с Ольгой Фреймут и Ильей Падзина. Ее пикантны наряд позволил зрителям оценить одно из достоинтв звезды – ее бесконечные стройные ноги. Леся решила вновь побаловать поклонников и устроила домашний фотосет в боди и ажурнаых прозрачных колготах, продемеонстрировав прелести фигуры.

На странице в Instagram в разделе "сторис" она опубликовала несколько откровенных кадров. Леся запечатлена в коридоре свой квартиры в черном соблазнительном боди, подчеркнувшем волнительные изгибы ведущей, и прозрачных колготах с орнаментом.

В боди и ажурных колготах: Леся Никитюк взбудоражила откровенным образом

На одном из фото она позирует со своим любимым питомцев Рафиком на руках. Песик - частый гость на странице Леди Ле.

В боди и ажурных колготах: Леся Никитюк взбудоражила откровенным образом

Напомним, что ранее Леся Никитюк поделилась фото в соблазнительном осеннем образе с трендовыми акцентами – массивными ботинками, кроп-топом и шляпой. Она расположилась на лавочке и приняла соблазнительную позу, в упор глядя в объектив фотографа.

К слову, соблазнительные кадры довольно часто появляются в ленте звезды. Так, во время отдыха в Турции еще в начале месяца она опубликовала снимок в микробикини и сравнила себя с молодой Шэрон Стоун.

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