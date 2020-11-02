В боди и в маске: Барбара Палвин восхитила роскошным телом в смелом наряде

Модель призывает фанатов беречь здоровье

Барбара Палвин показала новое смелое фото, на котором предстала полуобнаженной. Венгерская супермодель и "ангел" Victoria's Secret примерила черное кружевное боди с глубоким декольте на тонких бретельках, а также темно-синие брюки. В дополнение к луку она надела защитную маску черного цвета в мелкий горошек. Волосы она убрала от лица, распустив их по плечам. В руках девушка держит чашку чая. "Носите маски, пожалуйста", - написала она под снимком.



Барбара в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В ответ на модель посыпались комплименты, поклонники отмечают, что образ получился весьма горячим и стильным. "Королева", "Лучшая", "Теперь я буду носить маску всегда", "Спасибо за такое фото", "Икона", "Прекрасна", "Идеальная малышка", "Ты лучшая", "Все, что угодно для тебя", - не останавливаются фанаты.



Барбара провела фанатам экскурсию по Венгрии (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Также Барбара показала еще один стильный образ, примерив деловой костюм светло-зеленого оттенка. Соблазнительную нотку ему придал тот факт, что Барбара надела пиджак на голое тело. Модели сделали высокий конский хвост, а макияж выполнили в приглушенных оттенках, с акцентом на глаза и губы одновременно. В таком наряде Палвин провела подписчикам виртуальную встречу с фолловерами по своей родине - Венгрии.

Ранее мы писали, что Барбара Палвин показала, в чем любит проводить карантинные будни.