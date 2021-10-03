Боевая красотка: Никитюк в кожаном мини похвасталась эффектным streetstyle образом

Леся Никитюк отправилась на прогулку по вечернему Киеву, а заодно и похвасталась эффектным streetstyle образом.

Атмосферными кадрами телеведущая поделилась на своей странице в Instagram .

Леди Ле позировала в ультракороткой кожаной мини-юбке, колготках с принтом в виде черного горошка и объемной черной куртке, из-под которой выглядывает ажурный белый воротничок - вероятно, от блузки.

Артистка подчеркнула талию пояском, а также дополнила лук черной сумкой и солнцезащитными очками. Волосы Леся собрала в высокий пучок и сделала нюдовый макияж.

"Київ вечірній mood..." - подписала снимки Никитюк.

Леся Никитюк продемонстрировала эффектный уличный образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили стильный образ знаменитости и засыпали ведущую комплиментами, при этом некоторые переживали, не холодно ли ей и надела ли красотка теплое белье.