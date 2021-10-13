С богатым будет не по себе: Леся Никитюк рассказала, каким должен быть ее мужчина
Украинская телеведущая Леся Никитюк не жалуется на недостаток работы - в ее графике съемки шоу "Хто зверху?" и реалити "Пара на миллион" на Новом канале, а также работа над собственным брендом одежды и украшений. Сердце девушки пока что свободно, однако она не скрывает, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.
В Интервью изданию "Добрые советы" теледива рассказала, кто же может смело надеяться покорить ее.
По словам Леси, ее мужчина тоже должен много работать и развиваться, а еще веселить ее, ведь чувство юмора немаловажно.
"Мне комфортно с человеком, с которым у нас сходятся пазлы миров. Я очень занята. Когда мужчина тоже много работает, и мы встречаемся после долгого трудового дня - это классно. Ведь для меня важно, чтобы он тоже развивался, был готов работать, не был лентяем, брал на себя ответственность. Еще обязательно хорошее чувство юмора - мне должно быть очень весело", - поделилась ведущая.
Леся Никитюк раскрыла, какой мужчина может покорить ее сердце (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
При этом избранник вовсе не обязан быть богат, ведь девушка и сама очень хорошо зарабатывает. Скорее это даже стало бы минусом для нее.
"Комфортно с мужчиной, который не меряется со мной в зарабатывании денег. Который станет мне другом, будет общаться на разные темы и понимать меня. С богатым человеком, у которого миллионы, мне, наверное, будет не по себе", - призналась Никитюк.
Напомним, ранее Леся Никитюк заинтриговала неожиданными фото из роддома с младенцем на руках. Как оказалось, телеведущая приехала встретить подругу, которая родила дочь. Поклонники тут же отметили, что ей очень идет и она будет прекрасной мамочкой.