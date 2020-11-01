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Богиня: Екатерина Кухар похвасталась идеальной фигурой в платье с откровенным разрезом

Новина українською → Воскресенье 01 ноября 2020 17:45
Богиня: Екатерина Кухар похвасталась идеальной фигурой в платье с откровенным разрезом Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Судья "Танцы со звездами 2020" восхитила шикарной фигурой

Екатерина Кухар - одна из самых популярных телеперсон, а еще - одна из самых ярких. Судья "Танцы со звездами 2020" то и дело восхищает своих фолловеров стильными образами. На одном из постов Катерина примерила изысканное платье бежевого оттенка. С тонким поясом на талии, открытыми плечами, расшитое бисером и украшенное аппликацией в виде тонких веточек, оно сделало стройное тело теледивы просто совершенным. Образ завершили украшение из перьев на голове, подвески на шее, макияж с акцентом на глаза и роскошная укладка. Фанаты были в восторге, назвав Кухар королевой.

На этот раз в своем микроблоге Катерина запостила снимок для известного украинского издания, на нем звезда демонстрирует шикарную фигуру в стильном наряде: белое платье с откровенным разрезом, яркая сине-голубая куртка и высокий каблук. У Катерины пышная прическа и стильный макияж.

Богиня: Екатерина Кухар похвасталась идеальной фигурой в платье с откровенным разрезом

Катерина Кухар гуляет в шикарном платье (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Они так здорово бродят по улицам -
Влюблённые, медленно, с радостью...
Верят, что всё обязательно сбудется,
Да как им хватает наглости.

Чувствуют себя нужными,
Свет им на лица падает...
Сегодня просто простужена,
Обычно они меня радуют...", - сделала романтическую подпись к собственному снимку Катерина.

Поклонники были просто без ума от нового снимка их любимицы и оставили комментарии, полные восторга: "Поєднання краси, таланту, розуму, ніжності... І це в одній чарівні жінці!!! Катю, ви неперевершена!", "Катерина, вы супер", "Богиня", "Очаровательная", "Надихаюся вами!".

Напомним, Екатерина Кухар решилась на откровенное признание и рассекретила свое студенческое прозвище. По словам балерины, ей не единожды довелось краснеть у станка за выпирающую пятую точку.

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