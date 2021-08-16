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Богиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхте

Новина українською →
Одесса, Понедельник 16 августа 2021 16:51
Богиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхте Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Певица Оля Полякова в числе многих других звезд приехала в Одессу на международный кинофестиваль, где уже успела "выгулять" роскошное платье и бриллиантовые украшения на красной дорожке. Не обошлось и без горячих фото в купальнике, которыми артистка порадовала поклонников.

Эффектными кадрами с жаркого фотосета на яхте звезда поделилась в Instagram.

Полякова позировала на борту яхты в белом бикини, солнцезащитных очках и босиком. Волосы знаменитости эффектно развевались на ветру.

Оля принимала соблазнительные позы, демонстрируя свои стройные длинные ноги, точеную талию и упругие ягодицы.

"Одессочка прекрасна!" - отметила певица и предложила фанатам выбрать, какое фото лучше.

Богиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхтеБогиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхтеБогиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхтеБогиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхтеБогиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхтеБогиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхте

Оля Полякова похвасталась аппетитными формами в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики поспешили заверить ее, что все снимки вышли отменными, и оставили множество комплиментов красоте и фигуре Поляковой.

  • Супер фотки и супер фигура!!!
  • Оля - Богиня грации и красоты. И посмотреть и послушать приятно
  • На всех Богиня
  • Как тут выбрать? Все огонь как всегда
  • Красотка
  • Шикарная фигура
  • Ты очень классная девушка
  • Оля, ты на всех КОРОЛЕВА!!!
  • Все бесподобные! Ты великолепная!
  • Все идеальны
  • Олечка, вы супер! Пример для подражания и пусть все завидуюют молча!
  • Оля ти розкішна, струнка і дуже красива, залишайся красивою завжди

Напомним, что ранее Оля Полякова восхитила цветущим видом мамы-красотки и впервые показала отчима.

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