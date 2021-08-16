Богиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхте
Певица Оля Полякова в числе многих других звезд приехала в Одессу на международный кинофестиваль, где уже успела "выгулять" роскошное платье и бриллиантовые украшения на красной дорожке. Не обошлось и без горячих фото в купальнике, которыми артистка порадовала поклонников.
Эффектными кадрами с жаркого фотосета на яхте звезда поделилась в Instagram.
Полякова позировала на борту яхты в белом бикини, солнцезащитных очках и босиком. Волосы знаменитости эффектно развевались на ветру.
Оля принимала соблазнительные позы, демонстрируя свои стройные длинные ноги, точеную талию и упругие ягодицы.
"Одессочка прекрасна!" - отметила певица и предложила фанатам выбрать, какое фото лучше.
Оля Полякова похвасталась аппетитными формами в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики поспешили заверить ее, что все снимки вышли отменными, и оставили множество комплиментов красоте и фигуре Поляковой.
- Супер фотки и супер фигура!!!
- Оля - Богиня грации и красоты. И посмотреть и послушать приятно
- На всех Богиня
- Как тут выбрать? Все огонь как всегда
- Красотка
- Шикарная фигура
- Ты очень классная девушка
- Оля, ты на всех КОРОЛЕВА!!!
- Все бесподобные! Ты великолепная!
- Все идеальны
- Олечка, вы супер! Пример для подражания и пусть все завидуюют молча!
- Оля ти розкішна, струнка і дуже красива, залишайся красивою завжди
Напомним, что ранее Оля Полякова восхитила цветущим видом мамы-красотки и впервые показала отчима.