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Богиня: Ким Кардашьян похвасталась осиной талий и аппетитными формами на горячем домашнем селфи

Новина українською → США, Вторник 19 января 2021 20:31
Богиня: Ким Кардашьян похвасталась осиной талий и аппетитными формами на горячем домашнем селфи Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Количество подписчиков Ким Кардашьян на днях перевалило за отметку в 200 миллионов. Что вдохновило звезду еще активнее постить многочисленные селфи откровенного характера. Новое из них она сделала в собственной ванной.

Богиня: Ким Кардашьян похвасталась осиной талий и аппетитными формами на горячем домашнем селфиКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким позирует в крошечном топе и облегающих шортах коричнево-горчичного оттенка, а сверху накинула свободного кроя рубашку. С их помощью знаменитость выгодно подчеркнула свои аппетитные женственные формы и тонкую талию, а также в который раз прорекламировала одежду своего бренда Skims. Ким посылает в камеру воздушный поцелуй, придерживая длинные роскошные волосы рукой. Фото она назвала "маленьким селфи из ванной".

"Восхитительна", "Этот цвет", "Что за малышка", "Прекрасна", "Мне просто необходим этот цвет", "Вау", "Удивительна", "Ты чудо-женщина", - тут же получила она фидбэк.

Напомним, не так давно сеть облетела новость, что Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст разводятся. Сами знаменитости пока что не давали официальных комментариев на эту тему.

Ранее Ким показала стильный и горячий образ в похожем оттенке.

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