Богиня: Лилия Ребрик в ярко-красном платье показала, как готовится ко Дню влюбленных
Украинская ведущая Лилия Ребрик готовится праздновать День всех влюбленных. Она устроила между своими фанатами опрос, как лучше поздравить свою вторую половинку.
Ребрик запостила в своем Instagram фото в ярком красном платье и рассказала, как относится к этому празднику.
"Ми люди прості: китайський новий Рік не відзначаємо! Але я все ж нагадаю: рік бика нарешті по всіх законах настав! Хай він буде для вас фантастичним!
Хоча зрештою, свят у нас вистачає! На носі - День закоханих! І, на відміну від нового року за місячним календарем, День святого Валентина у нас в Україні прижився непогано", - написала Ребрик.
Поэтому ведущая попросила совета: написать в комментариях, стоит ли поздравлять с этим праздником родственников, друзей, любимых коллег или только своих половинок?
"І що купуєте у подарунок на це свято? Щось грандіозне чи обходитеся аалентинкою, зробленою власноруч?", - спросила ведущая.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
Поклонники Лили рассказали ей о своих семейных традициях, кто-то поздравляет всех, кто-то не поздравляет даже мужа. В одном сошлись практически все: что Лилия в своем ярко-красном платье выглядит просто фантастически красивой.
- Богиня
- Красуня на всі 100
- Красотка
Напомним, раньше Лилия Ребрик раскрыла фанатам секрет достижения целей: успех ближе, чем кажется.
Также Лилия поделилась простым рецептом чизкейка. Пальчики оближешь!