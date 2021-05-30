Богиня! Загорелая Леся Никитюк свела с ума идеальной фигурой в бикини
Телеведущая Леся Никитюк может похвастаться точеной фигурой. Сейчас она отдыхает в Турции и не упустила случая порадовать поклонников жарким кадром в купальнике.
Пикантным снимком теледива поделилась на своей странице в Instagram.
Перед камерой загорелая Леся предстала в мокром бикини темно-зеленого цвета. Она соблазнительно выгнулась на шезлонге, демонстрируя тонкую талию и длинные ноги. В руке ведущая держит бокал с коктейлем.
"Miss Pantenol 2021", - шутливо подметила Леди Ле, намекая на свой цвет кожи.
Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Позже Никитюк в очередной раз продемонстрировала отменное чувство юмора и сняла забавный видеоролик.
В нем звезда в черном бикини вознамерилась оседлать надувного единорога, который плавает в бассейне. Однако даже после многочисленных попыток у Леси это не получилось, после чего ведущая в шутку психанула и стала бить игрушкой о борт бассейна.
"Якщо осідлати коня не виходить з першого разу...то обовязково вийде...з ніякого. Така Вот мудрість. Всім гарної неділі", - прокомментировала видео Никитюк.
Фолловеры оценили усилия ведущей, а также ее роскошную фигуру, о чем и сообщили в восторженных комментариях.
- Богиня!!
- Леся вже згоріла, красуня
- Міс Всесвіт всіх віків
- Сексапильная
- Ох і Леська, красуня
- Фигура классная
- Вот это сочная шарлотка
- Леся Ивановна, не психуйте. У вас обязательно получится
- Коняка трапилася норовиста
- Эти ноги
- Кінь зверху
- Смешно!!! Несколько раз пересмотрела
- Леся Ти чудо
Напомним, ранее Леся Никитюк восхитила стильным луком на фоне невероятного заката.