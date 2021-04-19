Боль помогает расти: экс-возлюбленная Брэда Питта поделилась личным под откровенными фото

"Жизнь может быть такой грубой и несправедливой, временами вы просто хотите спрятаться, но от боли вы растете", - написала Николь и добавила хэштег "скучаю". Кому адресовала послание Потуральски, неизвестно. Но учитывая, что последней ее любовью был голливудский сердцеед, можно предположить, что Брэду Питту.

Николь Потуральски поделилась личным (фото: instagram.com/nico.potur)

На фото девушка позирует топлес: она лежит на пляже с голой грудью, продемонстрировав свое стройное и загорелое тело во всей красе. Также модель добавила несколько атмосферных снимков со спины.

"Вау, как красиво", "Малышка, это огонь", "Красота", "Удивительная красота", "Очень красивая", "Так прекрасна и сексуальна", "Звезда", "Моя королева навсегда", - пишет ей армия фанатов.