Было больно и стыдно: Ксения Мишина высказалась об участницах "Холостяк-11"

Знаменитая украинская актриса и главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина после просмотра второго выпуска шоу "Холостяк-11" решила выразить свое мнение об увиденном - а именно о поведении на проекте его участниц.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, сделанное еще во время съемок "Холостячки", на котором запечатлена в роскошном черном платье с пикантным разрезом спереди.

Ксения призналась, что не смогла пройти мимо и решила посмотреть выпуски нового сезона популярного реалити. Однако ее чувства после просмотра были неоднозначными.

"После выхода первой серии меня обуревали разные чувства. В первый день я хотела написать один пост и когда просканировала свои мысли, увидела в них много осуждения. Вдох-выдох и я отложила эту идею. Дать себе время, в такой ситуации не стоить рубить сгоряча. Но, согласитесь, много неоднозначности", - поделилась Мишина.

Ксения Мишина стала главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Артистку неприятно поразило поведение участниц, которые борются за сердце Холостяка - причем не по отношению к нему, а друг к другу.

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"Если честно, в некоторые моменты я думала только одно: Ну кааааааааак? Как так можно? Почему некоторые девушки тааак себя ведут? Неуважительно к себе. Без ценности. Я как никто понимаю в чем суть проекта, что есть конкуренция, но все же. А потом я поняла, что на самом деле меня так взбудоражило. Не то, как они относились к себе, не то, как жалостливо некоторые смотрели на Холостяка, а то, как они относились друг к другу. Там, за пределами глаз мужчины, открывались их истинные качества. Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно", - призналась актриса.

Ксения призвала женщин быть добрее в любых ситуациях.

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"Да, это реалити-шоу и я знаю, насколько там сложно. Но как все же заметно, что в сердцах многих женщин жуткая конкуренция, незащищённость, беспросветность. И мне жаль. Я хочу чтобы мы, женщины, становились добрее. Мы все по сути - сёстры! Большой женский круг! И я уверена, даже в таких сложных условиях когда-нибудь другие 30 украинок смогут красиво преподносить себя, даже конкурируя и претендуя на одного приятного холостяка", - подытожила звезда.

Подписчики Мишиной согласились с ней и поделились своим мнением в комментариях.