Больше действовать и рисковать: Холостячка Злата Огневич рассказала, как достичь успеха
Этой осенью на телеканале СТБ состоится романтическая премьера - 2 сезон реалити "Холостячка", главной героиней которого стала певица Злата Огневич. Холостячке важно, чтобы рядом с ней был партнер, который поддержит ее стремления, амбиции и активный способ жизни.
Предлагаем познакомиться с личными установками Холостячки, о которых она рассказала в социальной сети.
Злата Огневич умна, красива, талантлива, целеустремленная и живет в гармонии с собой. Она не боится рисковать и следовать зову сердца.
Злата Огневич поделилась правилами жизни (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Жить в балансе Холостячке помогают следующие установки:
• Снимать градус ответственности.
• Больше действовать, чем мечтать.
• Не преувеличивать значение событий (читать: "не париться по каждому поводу").
• Перестать кормить детские страхи.
• Изменить слово "должен" на "я хочу".
• Переверни страницу, пришло время новой главы.
• Все, что вокруг, принадлежит мне, а я принадлежу тому, что вокруг.
• Вести дневник эмоций, мыслей, инсайтов.
• Чаще улыбаться. И своему отражению тоже.
Напомним, ранее Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в "Холостячке".
Также недавно всплыло имя первого участника "Холостячки 2".