ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше действовать и рисковать: Холостячка Злата Огневич рассказала, как достичь успеха

Новина українською →
Киев, Пятница 20 августа 2021 12:53
Больше действовать и рисковать: Холостячка Злата Огневич рассказала, как достичь успеха Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: RBC.UA

Этой осенью на телеканале СТБ состоится романтическая премьера - 2 сезон реалити "Холостячка", главной героиней которого стала певица Злата Огневич. Холостячке важно, чтобы рядом с ней был партнер, который поддержит ее стремления, амбиции и активный способ жизни.

Предлагаем познакомиться с личными установками Холостячки, о которых она рассказала в социальной сети.

Злата Огневич умна, красива, талантлива, целеустремленная и живет в гармонии с собой. Она не боится рисковать и следовать зову сердца.

Больше действовать и рисковать: Холостячка Злата Огневич рассказала, как достичь успехаЗлата Огневич поделилась правилами жизни (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Жить в балансе Холостячке помогают следующие установки:

• Снимать градус ответственности.

• Больше действовать, чем мечтать.

• Не преувеличивать значение событий (читать: "не париться по каждому поводу").

• Перестать кормить детские страхи.

• Изменить слово "должен" на "я хочу".

• Переверни страницу, пришло время новой главы.

• Все, что вокруг, принадлежит мне, а я принадлежу тому, что вокруг.

• Вести дневник эмоций, мыслей, инсайтов.

• Чаще улыбаться. И своему отражению тоже.

Напомним, ранее Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в "Холостячке".

Также недавно всплыло имя первого участника "Холостячки 2".

Читайте LITE в Google News
Злата Огневич Холостячка Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцам озвучили дату прихода новой волны коронавируса штамма "Дельта"
Украинцам озвучили дату прихода новой волны коронавируса штамма "Дельта"