Больше красок: Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом

Украинская телеведущая Лилия Ребрик регулярно хвастается новыми стильными образами, которые демонстрирует в утренних эфирах. При этом она любит яркие краски, особенно в теплое время года - вот и свежий лук артистки получился очень сочным и насыщенным.

Фотографиями в эффектном наряде Лилия поделилась в Instagram .

На снимках теледива запечатлена в зуженных брюках малинового цвета, которые она дополнила удлиненной голубой рубашкой с малиновыми экзотическими цветами и широким ремнем такого же оттенка.

Стильный лук завершают бирюзовые туфли-лодочки, красиво уложенные локоны и макияж с акцентом на глазах.

Из аксессуаров Лилия выбрала бордовые сережки-висюльки.

Лилия Ребрик покорила сеть ярким летним нарядом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Настрій - вівторок. Ефірний тиждень в розпалі. Робота кипить. Почуваюся добре, чого і вам бажаю!" - подписала фото ведущая.

Яркий образ Ребрик пришелся по вкусу ее подписчикам и они оставили много приятных комментариев.