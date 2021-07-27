Больше красок: Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом
Украинская телеведущая Лилия Ребрик регулярно хвастается новыми стильными образами, которые демонстрирует в утренних эфирах. При этом она любит яркие краски, особенно в теплое время года - вот и свежий лук артистки получился очень сочным и насыщенным.
Фотографиями в эффектном наряде Лилия поделилась в Instagram.
На снимках теледива запечатлена в зуженных брюках малинового цвета, которые она дополнила удлиненной голубой рубашкой с малиновыми экзотическими цветами и широким ремнем такого же оттенка.
Стильный лук завершают бирюзовые туфли-лодочки, красиво уложенные локоны и макияж с акцентом на глазах.
Из аксессуаров Лилия выбрала бордовые сережки-висюльки.
Лилия Ребрик покорила сеть ярким летним нарядом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Настрій - вівторок. Ефірний тиждень в розпалі. Робота кипить. Почуваюся добре, чого і вам бажаю!" - подписала фото ведущая.
Яркий образ Ребрик пришелся по вкусу ее подписчикам и они оставили много приятных комментариев.
- Як гарно виглядаєте!
- Красотуля
- Комплект супер
- Ви - чарівна!
- Боже, как это красиво и стильно
- Вигляд на всі сто!
- Які чудові кольори… красуня
- Ви така квітуча та соковита! Справжня та щира!!!
- Такая красивая! Супер!!!
- Дуже нагадує стиль 90х. Круто
- Какая красивая девушка!!!! Не перестаю восхищаться!!!
- Чарівна та загадкова!
- Боже Лилечка, такое красивое сочетание цветов. Вижу, все с ногой хорошо, так скажем "возвращение каблуков" и вам хорошего дня
- Наша куколка, красуня наша
Напомним, ранее Лилия Ребрик в одном халате призналась, как "экстремально" тренирует свое терпение.