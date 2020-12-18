Я так больше не могу: Седокова выложила видео, на котором истерически рыдает

Анна Седокова, отметившая 38-й день рождения с кожным заболеванием, устроила настоящую истерику из-за волны хейта, который регулярно обрушается на нее в соцсетях.

В Instagram экс-"ВИА Гра" выложила видео, на котором она рыдает и говорит, что "так больше не может".

Артистку очень взволновали негативные комментарии. Особенно ее поразило то, что даже в проигрыше команды ее супруга - баскетболиста Яниса Тиммы - винят ее. На днях спортсмен играл с командой "Химок" против испанской "Барселоны", где команда Яниса проиграла.

Одна из пользовательниц написала, что Тимме "пора валить из" Химок "к своей старухе", ведь якобы именно она виновата в поражении всей баскетбольной команды.

"Я правда так больше не могу, ну правда, ну сколько можно... Мне кажется, этого уже достаточно", - сквозь истерику говорит Анна.

Анна Седокова разрыдалась из-за хейтеров (видео: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что в сентябре Анна Седокова вышла замуж за своего возлюбленного - латвийского баскетболиста московских "Химок" Яниса Тимму. Спортсмен младше своей супруги на 9 лет.

Они встречались до этого более года. Их отношения начались со скандала - поговаривали, что Анна увела Яниса у жены и маленького сына.