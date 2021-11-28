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Больше нечего скрывать: Эллерт четко ответил, вместе ли они с Мишиной сейчас

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Воскресенье 28 ноября 2021 09:57
Больше нечего скрывать: Эллерт четко ответил, вместе ли они с Мишиной сейчас Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвия Агаркова

Победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт и Ксения Мишина почти год были вместе. Пара успела полюбиться поклонникам и зрителям проекта, за них болели и держали кулачки тысячи фанов, но, похоже, романтическая история осталась в прошлом.

Сначала Ксения заявила о разрыве с автором "Квартала 95", но он продолжал бороться за благосклонность возлюбленной.

Но теперь Александр также расставил точки над "і" и четко ответил в Instagram Stories на вопрос, являются ли они с Ксенией парой на данный момент.

Так он признался, что их роман с актрисой окончен. "Мы не вместе! Дайте нам спокойствия!" – резко отреагировал шоумен.

Больше нечего скрывать: Эллерт четко ответил, вместе ли они с Мишиной сейчас

Скриншот (instagram.com/ellert_a)

Примечательно, что вдогонку Александр опубликовал фото кольцом в руках и вспомнил об особом подарке для Ксении и себя с необычным биоалмазом, выращенным из …крови влюбленных.

"…Когда-то я был безумно удивлен появлению 3D принтера. На твоих глазах, создает что угодно в воздухе… Удивительно же… А чуть больше года назад, мое сознание вообще перевернули… из любого биоматериала можно вырастить бриллиант… Вау", - поделился своим воспоминанием Эллерт.

Он пояснил, что украшение в его руках - особое изделие.

"Это важное кольцо для меня, а бриллиант в нем еще важнее! Он выращен из капель крови! Из частицы себя самого! Из одной капли тебя! Сильно звучит!" - отметил Эллерт.

Больше нечего скрывать: Эллерт четко ответил, вместе ли они с Мишиной сейчас

Александр вспомнил об особом украшении с необычной историей (фото: instagram.com/ellert_a)

Примечательно, что Ксения заявила о разрыве с Александром еще в июле. Это произошло во время совместного отдыха влюбленных в Крыму, откуда родом актриса.

Позже Мишина и Эллерт помирились и даже посетили свадьбу общих друзей, где актриса словила букет невесты. Но, похоже, сказка подошла к концу и влюбленные решили на этот раз разойтись окончательно.

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