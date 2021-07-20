Больше никогда не полезу: Слава Каминская сделала личное признание о борьбе со страхом

Слава Каминская 16 июля отпраздновала день рождения. В этом году она решила провести праздник необычно и отправилась в Каппадокию. К слову, перед этим артистка интриговала сеть фото с округлившимся животиком , но сразу же предупредила - о беременности речь не идет, скорее, это о любви к вкусной пище. Кстати, в Турции певица смогла насладиться не только местной кухней, но и получить массу новых впечатлений.

Об этом она сообщила на странице в Instagram .

Певица показала, как парит над водной гладью, раскачиваясь на большой качели. Ее белоснежный наряд развевается, она отбросила голову назад и наслаждается закатом на берегу.

Первое, что искренне удивило артистку – отель в скале, где она поселилась с компанией. "История, адаптированная под наши реалии и запросы! Веселились, как могли, нам разрешали делать все!" - призналась она.

Слава Каминская сделала памятное фото в Турции (фото: instagram.com/babaslavka)

Хоть Слава и не любитель ездить на экскурсии, но все же отправилась посмотреть на местные достопримечательности, и не пожалела.

"Долина Монахов» меня капец как впечатлила. Очень советую, если жалуетесь на свою жилплощадь — гляньте, как жили люди и их все устраивало, если шо", - написала певица.

Также артистка мечтала полетать на огромном воздушном шаре. Она проснулась в 4 утра, подождала 2 часа, но безветренная погода не способствовала воздушному путешествию. Тогда Слава пошла спать и сладко проспала весь день, о чем не жалеет.

Слава поборола страх высоты (фото: instagram.com/babaslavka)

Зато на следующий день Слава осуществила свою мечту и поднялась в воздух. "Я ужасно боюсь высоты, но это оказалось очень прикольно, нереально красиво! Все четенько от взлета до посадки! Горжусь собой, потому что страхи поборола. Хотя, признаюсь, что больше никогда туда не полезу", - заявила она.

Ну и, конечно, зрелищный фотосет, в котором Слава не могла себе отказать. "Ветер дует, а я развиваюсь". Мое развитие вы как раз наблюдаете на этом фото. Озеро соленое настолько, что можно облизывать себя после фотосета и радоваться, как Лось. Что для этого нужно? Хороший треклист, холодное шампе, веселая компания и длинная юбка, которая сделает ваши кадры невероятными", - поделилась лайхаками удачных фото звезда.

Слава Каминская провела незабываемое время в Каппадокии (фото: instagram.com/babaslavka)

Позже она показала еще одно эффектное фото, на котором запечатлена на террасе ресторана с видом на город. Слава облачилась в аутфит, подчеркнувший стройные формы артистки – облегающую футболку и юбку цвета мокко.