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Больше не секрет: Юлия Санина призналась, почему теперь путешествует без мужа

Новина українською → Понедельник 01 февраля 2021 16:59
Больше не секрет: Юлия Санина призналась, почему теперь путешествует без мужа Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Украинская певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина недавно призналась, что в ее семье пополнение - пока что это собачка. Юлия называет ее "наша девочка", чем вводит в заблуждение своих поклонников, ведь все знают: у Саниной подрастает сын.

Также Санина в последнее время интриговала своих фанатов снимками из других стран. Все бы ничего, но певица на них всегда одна - а под одним фото она даже размышляет, мол, хотелось бы показать эту красоту мужу.

И вот, наконец, интрига раскрыта: Юлия запостила снимок с певцом Alekseev - парочка позирует на фото природы и радостно улыбается.

"Больше не секрет! Куда летала, почему без мужа. В юбилейном сезоне "Орел и решка" вы увидите вот эту парочку. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой?", - заинтриговала певица.

Больше не секрет: Юлия Санина призналась, почему теперь путешествует без мужаЮлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанаты были в шоке от такого поворота событий и искренне порадовались за свою любимую певицу.

  • Юля, ты не перестаешь нас удивлять
  • Как тебе работа мечты?
  • Ого! Юху!
  • Мы и так все знали, ждет с нетерпением выпуска!

Напомним, что недавно поклонники назвали певицу и ее мужа самой милой парой украинского шоу-бизнеса.

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