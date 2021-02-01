Больше не секрет: Юлия Санина призналась, почему теперь путешествует без мужа

Украинская певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина недавно призналась, что в ее семье пополнение - пока что это собачка. Юлия называет ее "наша девочка", чем вводит в заблуждение своих поклонников, ведь все знают: у Саниной подрастает сын.

Также Санина в последнее время интриговала своих фанатов снимками из других стран. Все бы ничего, но певица на них всегда одна - а под одним фото она даже размышляет, мол, хотелось бы показать эту красоту мужу.

И вот, наконец, интрига раскрыта: Юлия запостила снимок с певцом Alekseev - парочка позирует на фото природы и радостно улыбается.

"Больше не секрет! Куда летала, почему без мужа. В юбилейном сезоне "Орел и решка" вы увидите вот эту парочку. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой?", - заинтриговала певица.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанаты были в шоке от такого поворота событий и искренне порадовались за свою любимую певицу.

Юля, ты не перестаешь нас удивлять

Как тебе работа мечты?

Ого! Юху!

Мы и так все знали, ждет с нетерпением выпуска!

Напомним, что недавно поклонники назвали певицу и ее мужа самой милой парой украинского шоу-бизнеса.