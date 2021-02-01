Больше не секрет: Юлия Санина призналась, почему теперь путешествует без мужа
Украинская певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина недавно призналась, что в ее семье пополнение - пока что это собачка. Юлия называет ее "наша девочка", чем вводит в заблуждение своих поклонников, ведь все знают: у Саниной подрастает сын.
Также Санина в последнее время интриговала своих фанатов снимками из других стран. Все бы ничего, но певица на них всегда одна - а под одним фото она даже размышляет, мол, хотелось бы показать эту красоту мужу.
И вот, наконец, интрига раскрыта: Юлия запостила снимок с певцом Alekseev - парочка позирует на фото природы и радостно улыбается.
"Больше не секрет! Куда летала, почему без мужа. В юбилейном сезоне "Орел и решка" вы увидите вот эту парочку. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой?", - заинтриговала певица.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Фанаты были в шоке от такого поворота событий и искренне порадовались за свою любимую певицу.
- Юля, ты не перестаешь нас удивлять
- Как тебе работа мечты?
- Ого! Юху!
- Мы и так все знали, ждет с нетерпением выпуска!
Напомним, что недавно поклонники назвали певицу и ее мужа самой милой парой украинского шоу-бизнеса.