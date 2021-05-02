Больше не тайна: Катя Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз станут родителями

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз станут родителями. Причем для телеведущей этот ребенок будет уже третьим, так что скоро она окажется в статусе многодетной мамы.

Радостной новостью Катя поделилась с Олей Поляковой во время съемок программы "Світське життя" в Турции.

Теледива прилетела на интервью с певицей в Турцию, где та отдыхает с мамой и дочерьми. Полякова сразу заметила изменения в фигуре Осадчей и спросила о пополнении в семье.

"Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить, или ты хорошо позавтракала, или мне кажется?" - поинтересовалась артистка.

Тогда-то Катя и призналась, что беременна.

"Да, мы с Юрой ждем пополнение. Еще не мама-героиня, но многодетная!" - заявила ведущая.

Катя Осадчая объявила о третьей беременности (видео: Youtube)

К слову, внимательные поклонники давно начали подозревать о беремености Осадчей - еще после первого прямого эфира "Голосу країни 11". А последующие появления звезды на фото и экранах лишь укрепили эти предположения, ведь ее живот заметно округлился. К тому же, она стала выбирать наряды, более свободные в районе талии.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов ждут пополнения в семье (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. А 18 февраля того же года у супругов родился сын, которого назвали Иван. Также телеведущая воспитывает 18-летнего сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком.

Катя и Юрий предпочитают пока что не показывать 4-летнего сына Ивана общественности и не снимают на фото его лицо.