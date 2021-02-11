ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше не тайна: Лилия Ребрик призналась, чем занимаются ведущие во время рекламы (видео)

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 10:17
Больше не тайна: Лилия Ребрик призналась, чем занимаются ведущие во время рекламы (видео) Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Украинская ведущая Лилия Ребрик живет - как на ладони. Она щедро делится снимками своей семьи, традициями и секретами. А теперь она решила впустить фанатов еще и в закулисье своей профессиональной жизни.

Ярким роликом ведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Лилия ответила поклонникам на вечно волнующий всех вопрос: чем ведущие обычно занимаются в студии, когда на телевидении - перерыв на рекламу.

"Трохи залаштунків "Ранку з Україною". Одвічне питання: чим ведучі займаються під час реклами. Ловіть порцію гарного настрою", - подписала свой пост Лилия.

Неизвестно, как там остальные ведущие, но Ребрик - веселится вместе со своим соведущим по программе Анатолием Анатоличем и другими коллегами: она жонглирует апельсинами, танцует, смеется и вообще - чем только ни занимается! Смотрите ролик.

Поклонники пришли в восторг от Лилиного "секрета", они засыпали ведущую комплиментами - и признались, что просыпаться вместе с Ребрик для них - лучшее утро:

  • Как вам удается быть такой всегда?
  • Обожнюю вас, ви така гарна!
  • Вы красивая и позитивная!
  • Какие вы классные, обожаю просыпаться с вами

Напомним, раньше Лилия Ребрик устроила горячие танцы с популярным телеведущим - дополняют друг друга.

А еще раньще Ребрик заставила Андрея Дикого ревновать: в обнимку с кумиром миллионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Лилия Ребрик ведущая Анатолий Анатолич
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Врач назвал возможную даты третьей волны COVID-19
Врач назвал возможную даты третьей волны COVID-19