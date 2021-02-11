Больше не тайна: Лилия Ребрик призналась, чем занимаются ведущие во время рекламы (видео)
Украинская ведущая Лилия Ребрик живет - как на ладони. Она щедро делится снимками своей семьи, традициями и секретами. А теперь она решила впустить фанатов еще и в закулисье своей профессиональной жизни.
Ярким роликом ведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Лилия ответила поклонникам на вечно волнующий всех вопрос: чем ведущие обычно занимаются в студии, когда на телевидении - перерыв на рекламу.
"Трохи залаштунків "Ранку з Україною". Одвічне питання: чим ведучі займаються під час реклами. Ловіть порцію гарного настрою", - подписала свой пост Лилия.
Неизвестно, как там остальные ведущие, но Ребрик - веселится вместе со своим соведущим по программе Анатолием Анатоличем и другими коллегами: она жонглирует апельсинами, танцует, смеется и вообще - чем только ни занимается! Смотрите ролик.
Поклонники пришли в восторг от Лилиного "секрета", они засыпали ведущую комплиментами - и признались, что просыпаться вместе с Ребрик для них - лучшее утро:
- Как вам удается быть такой всегда?
- Обожнюю вас, ви така гарна!
- Вы красивая и позитивная!
- Какие вы классные, обожаю просыпаться с вами