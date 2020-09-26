Большие окна и камин: внучка Ротару провела экскурсию по своей новой квартире в Нью-Йорке

Девушка поделилась видео из роскошных апартаментов на Манхэттене

19-летняя внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко провела лето в Киеве, где заодно и повеселилась в семейном кругу на праздновании 73-летия бабушки. Однако сейчас девушка уже вернулась в Нью-Йорк, где живет уже несколько лет - она учится в Школе дизайна Парсонс, а также строит карьеру модели и ведет свой блог.

Именно в Instagram Соня поделилась своей радостью - она решила снять другую квартиру и нашла роскошные апартаменты прямо в центре города с красивым видом. На фото юная красотка в черной кружевной пижаме сидит на полу своего нового гнездышка на Манхэттене, за ее спиной - панорамные окна, а рядом на столике стоят живые цветы в вазе.

"Сказала "да" новому адресу. И хотя все еще пока что обустраивается, все здесь наполнено смехом, свежими цветами и хорошей музыкой", - написала Евдокименко.

Соня Евдокименко показала фото из своей новой большой квартиры на Манхэттене (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Также в своем блоге на YouTube-канале София-младшая показала, как происходил ее переезд. Она наняла грузчиков, которые упаковали все ее вещи и доставили в квартиру. Девушка выпила бодрящий матча латте и принялась показывать свое новое жилище.

Ее порадовали панорамные окна, большой и стильный камин и минимализм в дизайне.

"Здесь есть приятная зона для кино, большие окна, и вот камин и красивая терраса. Я так рада! Уверена, вы часто будет видеть меня в этой комнате", — поделилась Соня.

Кроме того, девушка показала, что лежит в ее холодильнике. В общем-то, это самый настоящий набор модели — комбуча, греческий йогурт, напитки, заменяющие целый прием пищи, пробиотики, овощи и черника, копченый лосось и яйца.

Отметим, что София встречается с Марко Дюменилом, французским бизнесменом. Она предпочитает на откровенничать о своих отношениях, однако на видео все время говорит "мы", а не "я" - так что, вполне вероятно, что она переехала в новую квартиру вместе с возлюбленным.

Напомним, ранее внучка Ротару Соня Евдокименко в наряде с оголенными плечами показала тренд в осеннем макияже 2020.