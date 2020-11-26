Большие перемены: помолодевшая Могилевская поразила радикальной сменой образа

Певица показала фотосет в эффектных аутфитах

Наталья Могилевская в последнее время заметно похорошела и помолодела, а улыбка не сходит с ее лица. Она радикально сменила имидж, став блондинкой. Но, похоже, на этом ее эксперименты с образом не закончились. Она устроила стильный фотосет в эффектных нарядах и луках и опубликовала его в Instagram.

Наталья примеряла сразу два образа : один – нежный, а второй - более смелый и дерзкий. Она предстала перед объективом фотографа в белых брюках от Isabel Marant, белоснежном свитере от Suncoo и трендовых сапогах-казаках Isabel Marant.

На втором снимке Наталья запечатлена в эффектном красном пальто Barbara Bui с оригинальным массивным колье. На веках – золотистые тени. На губах играет красная помада.

Наталья Могилевская показала стильные образы (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники с трудом узнали в блондинке с мечтательным выражением лица и смелым макияжем свою любимицу и сделали ей массу комплиментов.

Очень красиво

Не узнать

Наташа, до чего вам красиво блондинкой, просто невероятно

Очень красиво, прямо, как то по-другому Вас вижу

Наталья, Вы с каждым годом хорошеете! Вы прекрасны

На фото похожи на фарфоровую куколку

Вау, супер. Вы красивая!

А кто это? Это Наташа? Вообще не узнать! Я думала, какая-то супермодель

Также Наталью можно увидеть и в третьем стильном образе - жакет благородного бежевого оттенка от MM6 Maison Margiela. На портретном фото в профиль легко рассмотреть детали ее яркого, но элегантного и не кричащего макияжа.

Наталья примеряла эффектные наряды (фото: instagram.com/spazio.ua)

Напомним, что ранее Наталья Могилевская сделала признание о переменах в своей жизни.