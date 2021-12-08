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Большой романтик: Alyona Alyona рассказала, как парень предложил ей встречаться

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 12:33
Большой романтик: Alyona Alyona рассказала, как парень предложил ей встречаться Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Марина Настевич

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona живет вместе со своим парнем и не так давно впервые показала его, вместе появившись на мероприятии. Артистка рассказала, как начался ее роман с тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN.

В своих Instagram-stories рэперша поделилась, как любимый предложил ей встречаться и призналась, что он оказался романтиком.

Денис предложил Алене быть вместе в День всех влюбленных – 14 февраля.

"Так вышло, что на День влюбленных Денис предложил мне встречаться. Мне было очень приятно, ведь в последнее время люди перестали друг другу предлагать встречаться. Все обычно просто сходятся. Это было очень-очень романтично", - рассказала девушка.

Alyona Alyona раскрыла подробности - так, когда она проснулась, у кровати стояла мягкая игрушка и огромный киндер-сюрприз.

"Я полдня его не трогала, не ела, и после обеда решила его расковырять. И когда расковыряла, в середине оказалась наша общая фотография. Она была отфотошоплена и там была подпись "Будь моей", - поделилась артистка.

Большой романтик: Alyona Alyona рассказала, как парень предложил ей встречаться

Alyona Alyona переехала к своему парню Денису (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Она добавила, что там также были жвачки Love is, сердечки и ручка в форме зайчика.

"Это было очень приятно и неожиданно. Что я до обеда этого ждала и здесь оно появилось и оказалось, что Денис мой очень большой романтик", - призналась Алена.

Большой романтик: Alyona Alyona рассказала, как парень предложил ей встречаться

Скрин видео: Alyona Alyona с бойфрендом Денисом

Напомним, что избранник рэперши из Днепра, работает в компании одного из интернет-провайдеров. Парень - тик-токер и начинающий рэпер с ником Йоксден. Он записывает смешные и в то же время социальные ролики.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona рассказала о знакомстве с родителями любимого.

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Alyona Alyona
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