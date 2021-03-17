ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бомба! Леся Никитюк в необычных колготках похвасталась трендовым луком

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 17:49
Бомба! Леся Никитюк в необычных колготках похвасталась трендовым луком Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк недавно вернулась из Стамбула, где не только прошла полное обследование своего организма, а и успела отлично погулять по колоритному городу и пополнить свою коллекцию ярких фото. В Киеве звезда погрузилась в работу, не забывая радовать поклонников своими стильными образами.

Трендовый весенний лук в оригинальных колготках Леди Ле показала на своей странице в Instagram.

Никитюк позировала в белой рубашке-тунике, стильном пиджаке кофейного оттенка и коричневых мини-шортах. Особой изюминки образу придают колготки с принтом в виде ярко-красных губ, будто кто-то поцеловал звезду чуть выше колен. На ногах у ведущей - высокие резиновые сапоги цвета хаки.

Волосы Леся оставила распущенными, а также сделала нежный, но выразительный макияж.

"Мой образ сегодня", – лаконично подписала фотографии артистка.

Бомба! Леся Никитюк в необычных колготках похвасталась трендовым лукомБомба! Леся Никитюк в необычных колготках похвасталась трендовым луком

Леся Никитюк восхитила стильным образом в "зацелованных" колготках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонникам наряд Никитюк пришелся по душе и они оставили ей много восторженных отзывов в комментариях.

  • яка красива
  • Тебе идут очень пиджаки
  • Бомба! Хочу такие колготки
  • Прекрасна як завжди
  • Ах эти губки
  • Ну ЛЭска ‘.... хороша чертовка
  • Гарно выглядаєте! А колготки підтягуються? Щоб як у пісні «чем выше любовь ..»?
  • Колготи круті, та коли мимоволі подивилась на фото то здалось, що коліна побила і кров
  • Вау, яка ти все ж таки неприродно гарна
  • Клас, оце так лук
  • Как всегда нереальная
  • Лесюнька ти найкраща і найкрасивіша

Напомним, Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся Никитюк образ
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Перестали строить? Вся правда и ложь про метро на Виноградарь
Перестали строить? Вся правда и ложь про метро на Виноградарь