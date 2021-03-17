Бомба! Леся Никитюк в необычных колготках похвасталась трендовым луком
Леся Никитюк недавно вернулась из Стамбула, где не только прошла полное обследование своего организма, а и успела отлично погулять по колоритному городу и пополнить свою коллекцию ярких фото. В Киеве звезда погрузилась в работу, не забывая радовать поклонников своими стильными образами.
Трендовый весенний лук в оригинальных колготках Леди Ле показала на своей странице в Instagram.
Никитюк позировала в белой рубашке-тунике, стильном пиджаке кофейного оттенка и коричневых мини-шортах. Особой изюминки образу придают колготки с принтом в виде ярко-красных губ, будто кто-то поцеловал звезду чуть выше колен. На ногах у ведущей - высокие резиновые сапоги цвета хаки.
Волосы Леся оставила распущенными, а также сделала нежный, но выразительный макияж.
"Мой образ сегодня", – лаконично подписала фотографии артистка.
Леся Никитюк восхитила стильным образом в "зацелованных" колготках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонникам наряд Никитюк пришелся по душе и они оставили ей много восторженных отзывов в комментариях.
- яка красива
- Тебе идут очень пиджаки
- Бомба! Хочу такие колготки
- Прекрасна як завжди
- Ах эти губки
- Ну ЛЭска ‘.... хороша чертовка
- Гарно выглядаєте! А колготки підтягуються? Щоб як у пісні «чем выше любовь ..»?
- Колготи круті, та коли мимоволі подивилась на фото то здалось, що коліна побила і кров
- Вау, яка ти все ж таки неприродно гарна
- Клас, оце так лук
- Как всегда нереальная
- Лесюнька ти найкраща і найкрасивіша
Напомним, Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье.