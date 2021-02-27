Бомба: Юлия Санина в рваных джинсах засветила идеальный пресс и заинтриговала новостью - случится скоро
Финалистка "Танцев со звездами" певица Юлия Санина заинтриговала фанатов новым постом: кажется, музыканты приготовили для поклонников что-то особенное.
Новость о будущей премьере Санина запостила в своем Instagram.
Будущую премьеру Юлия проиллюстрировала горячим фото: она сидит на окне в небрежно завязанной узлом рубашке и рваных джинсах с цепочкой. Такой наряд демонстрирует идеальный пресс певицы. Фанаты просто взорвали секцию комментариев Саниной комплиментами:
- Огонь, бомба
- Красивая, Юля!
- Обійми - то любов, про що б не йшла мова, Юль, надихаєш
- Ніжна, мов наступаюча весна
- Юлия, вы прекрасны
Но самое главное - в лаконичной подписи к фото Юлии поклонники увидели надежду услышать будущий хит музыкантов. Судя по всему, случится это совсем скоро:
"Обійми гарячі,
Слова - холодне золото.
Нам краще мовчати...
Soon", - написала Санина.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Напомним, Юлия Санина расказала, когда ждать концерта: ужасно соскучились по этой энергии, скорей бы весна.
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