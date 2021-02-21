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Бомбическая: Настя Каменских кардинально сменила прическу и покорила фолловеров новым образом

Новина українською → Воскресенье 21 февраля 2021 17:03
Бомбическая: Настя Каменских кардинально сменила прическу и покорила фолловеров новым образом Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Певица Настя Каменских ради искусства решилась кардинально сменить прическу. Настя - звездный детектив шоу "Маска", "Украина", покорила фолловеров своим новым образом.

Каменских поделилась яркими снимками с шоу в своем Instagram.

На них певица предстала без привычных для зрителей длинных кудрей: короткое каре, берет, мини-юбка и кожаные ботфордты - Каменских просто не узнать!

Бомбическая: Настя Каменских кардинально сменила прическу и покорила фолловеров новым образом

Поклонники признались, что Каменких, по их мнению, чрезвычайно к лицу и короткое каре, и юбка, и весь стильный образ.

  • Обалдеть, Настю совсем не узнать
  • Бомбическая
  • Вау-вау, красавица
  • Ну прям Коко Шанель!

Бомбическая: Настя Каменских кардинально сменила прическу и покорила фолловеров новым образом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Напомним, Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой.

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