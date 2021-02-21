Бомбическая: Настя Каменских кардинально сменила прическу и покорила фолловеров новым образом

На них певица предстала без привычных для зрителей длинных кудрей: короткое каре, берет, мини-юбка и кожаные ботфордты - Каменских просто не узнать!

Поклонники признались, что Каменких, по их мнению, чрезвычайно к лицу и короткое каре, и юбка, и весь стильный образ.

Обалдеть, Настю совсем не узнать

Бомбическая

Вау-вау, красавица

Ну прям Коко Шанель!

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)