Она боролась за все: участник "Танцев со звездами" рассекретил правду о конфликте Никитюк и Ямы

Позже хореограф прокомментировал стычки с Леди Ле, а теперь подробностями скандалов на съемочной площадке и за ее пределами поделился экс-партнер Леси Максим Ежов.

Леся Никитюк умеет за себя постоять, за словом в карман не лезет и знает, как отставивать свои права и границы и не давать в обиду. Так, за конфликтами ведущей во время ее участия в проекте "Танцы со звездами 2018" с судьей Владом Ямой следила вся страна.

В интервью для YouTube-канала Agasi танцор рассказал, с чем он столкнулся во время работы со звездной партнершей.

"Мы с Лесей уходили после пятого эфира каждый раз, каждый день. Помню, как я сижу в гримерке, заходит Завадюк (Владимир Завадюк, продюсер Танцев со звездами - ред.), я выхожу, я зхожу обратно. Леся: "Мы уходим сегодня!"", - вспомнил Макс.

Леся тяжело давалось участие в "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущей не сладко приходилось во время участия в проекте и свои права ей приходилось отстаивать.

"Лесе было очень тяжело. Но она боролась за все. С Завадюком она боролась. Она же эти скандалы делала не просто так. Все скандалы, которые были – это реальные скандалы. Она их выносила, она не молчала. Если Влад ляпнул какую-то херь, она ему сказала. И все начали раздувать. И Влад пошел и извинялся перед ней. Это нормально", - вспомнил он подробности публичного скандала с Ямой.

"А сколько было скандалов вне эфира! На почве бытовой могли с ней поссориться", – признался Максим.

По словам Макса, каждый эфир они что-то ждали: песню, хореографию. Номера были готовы только на субботем прогоне, тогда как другие пары были "укомплектованы" к четвергу-пятнице.

"Мне повезло с Лесей. Леся ни за что не доплачивала. Скороей всего ей доплачивали. Я не знаю. С реквизитами все всегда было хорошо. С постановками…. Сальса… Мы Амадора ( Лопеса - ред.) просили, я брал тренера со стороны. Какие-то деньги заплатили. Это единственное, за что мы могли заплатить", - сделал признание Ежов.

