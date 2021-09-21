Как бороться с осенней хандрой: топ-5 способов от Натальи Могилевской

С приходом осени многие сталкиваются с осенней хандрой и унынием - и звезды не исключение. Певица Наталья Могилевская призналась, что это коснулось и ее, а также поделилась своими лайфхаками, как же выйти из подобного состояния.

Своими советами и снимком в эффектном наряде артистка поделилась в Instagram .

На фото Наталья запечатлена на фоне дороги и моста в стильном образе - на звезде длинная бежевая юбка с разрезом и цветастая блузка с запахом. Завершают аутфит босоножки на шпильке и солнцезащитные очки.

Наталья Могилевская рассказала, как борется с осенней депрессией (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Блин, ребята, я не готова! Кто как борется с осенней хандрой? У кого какие способы? Делюсь своими лайфхаками", - написала исполнительница.

Топ-5 способов Натальи Могилевской, как бороться с осенней хандрой:

1. Одевайтесь красиво!

Сейчас большое разнообразие одежды на любой бюджет, любой формы и любого цвета. Внесите разнообразие в серые будни. Одевайтесь даже дома в вечернее платье и смотрите любимый фильм!

2. Балуйте свое тело и кожу

Сходить в закрытый бассейн, SPA, на массах, к косметологу. Такие мелочи делают нас счастливыми!

3. Не пропускайте спортзал!

Не забывайте следить за собой, ведь осенняя хандра - это не повод забить на всё. Вдохновите себя на тренировки, чтобы тело потом вдохновляло вас!



4. Принимайте горячую ванну или душ

Чего не хватает осенью? Правильно, того самого летнего тепла. Горячая ванна вечером станет лучшим успокоительным и отдушиной.





Горячая ванна улучшит настроение и расслабит (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

5. Ешьте больше фруктов и овощей

На осень нужно запасаться не лишними килограммами, а витаминами, чтобы чувствовать себя всегда бодро и здорово, даже в самый холодный денёк.



"Держите хвост пистолетом и двигайтесь дальше, чтобы никакая осенняя хандра не стала вам помехой", - подытожила певица