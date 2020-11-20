Не борщ с варениками: три экзотических украинских блюда от Леси Никитюк

Леся Никитюк удивила своих поклонников кулинарными познаниями

Мы удивляемся тому, что китайцы едят летучих мышей, утиные головы и прочую экзотику. Но украинская кухня тоже богата необычными блюдами. Это доказывает Леся Никитюк, путешествуя на своей "Le Маршрутке" по родной стране и дегустируя разные вкусности.

Какие блюда она открыла на Волыни – читайте в эксклюзивном материале РБК-Украина.

Из Саргассового моря

В водах Шацких озер живет удивительная рыба – угорь. Она приплывает к нам из Саргассового моря, которое расположено в Атлантическом океане. Там угорь нерестится. Как он добирается из Атлантики в Украину – точно ответить никто не может. Но то, что преодолевает порой 8 тысяч километров – впечатляет. Как и вкус самой рыбы.

"У угря белоснежная мякоть, жирная. Ни на одну рыбу не похожа. Филе нежное, прямо тает во рту. Угорь – недешевое лакомство, я заплатила 400 гривен, но и рыба ведь непростая – из Саргассового моря приплыла", – говорит Леся Никитюк.

Блюдо с колючками

В селах можно отыскать настоящий гастрономический креатив. Например, в Вилково Одесской области едят лягушек, жаренных в кляре. А на Волыни – ежей. Есть предположение, что традиция употреблять в пищу этих милых зверьков пошла со времен, когда люди лечили болезни ежовым жиром.

"Едят ежей не каждый день, а только по большим праздникам. Возможно, именно поэтому в украинском языке слова "їжак" и "їжа" – созвучны. Его мясо жесткое и со своеобразным запахом. Такое чувство, что животное вспотело или никогда не мылось", – рассказывает ведущая Нового канала.

Украинский хамон

Будучи на Волыни, обязательно попробуйте местный деликатес – мацик. Это сыровяленое свиное мясо, оно не обрабатывается термически. А рецепт приготовления передается из поколения в поколение.

"У него аромат элитной, дорогой испанской колбасы. Очень вкусный продукт. Почему-то об испанском хамоне у нас знают все, а вот о бесподобном Полесском мацике почти никто не слышал. Несправедливо", – делится Леся.

На Волыни за килограмм этого деликатеса придется отдать от 380 грн. Но это того стоит.

Ранее мы писали, что соблазнительная Никитюк без белья сверкнула экстремальным декольте и вызвала зависть у MARUV.