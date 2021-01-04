Божественно: Лилия Ребрик и Андрей Дикий покорили фанатов страстным танцем возле елки

Украинская ведущая Лилия Ребрик часто балует своих фанатов рецептами вкусных блюд. Она и сама любит готовить для своей большой семьи, особенно дети и муж ведущей любят выпечку.

А вот чтобы после Нового года разгрузить желудок, Лилия посоветовала фанатам целебный, по ее словам, рецепт супа.

Также ведущая посоветовала не сидеть на диване перед телевизором, а брать под руку партнера и танцевать.

"Розвантажувальні дні. День другий. Супчиком підбадьорились? Сьогодні пропоную розтрусити всі салати-шоколади-бутерброди! Біжіть танцювати!

Від нас із чоловіком традиційно - дуже простий танець, який легко повторити кожному. Гортайте карусель, додаю і уповільнену версію! Щоб легше було повторювати рухи!", - написала Лилия.

Лилия Ребрик (видео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники в очередной раз восхитились небывалой красотой Лилии и назвали супружескую пару божественными.

Напомним, помимо рецептов еды и разгрузок от еды, у Ребрик есть также рецепт хорошего настроения. Что делать, если все раздражает? Например, если не выдерживаешь огромную нагрузку изо дня в день.

"Як я витримую!? Ніяк! Насправді маю маленький "прийом", - написала Лилия, добавив, что когда она чувствует, что все, он на пределе, еще миг - и она взоврется, она делает это.