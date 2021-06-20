Брежнева и Меладзе спели про свои "страдания", пока рассекали на авто по Киеву (видео)

Вера Брежнева на днях презентовала новый трек под названием "Розовый дым". Песня получилась лирической и эмоциональной: о разочарованиях и крахе иллюзий. Примечательно, что сама певица приехала в Киев, где и состоялся релиз река. Она даже посетила утренний эфир канала "Украина" и успела поговорить не только о творчестве, но и раскрыть секреты питания.

Артистка прибыла в Киев не одна, а с мужем Константином Меладзе. Она показала в Instagram редкие кадры с супругом из авто, колеся по киевским улицам.

К слову, мужскую партию в новом треке певицы исполнил сам Константин, поэтому Вера с мужем решили воспроизвести фрагмент композиции, сидя в авто.

"Врываемся в выходные", - подписала задорное видео певица.

Звезда ответила на вопросы подписчиков и рассекретила некоторые подробности освоей новой работе. Вера призналась, что съемки клипа будут проходить в Киеве на днях, режиссером видео выступит Алан Бадоев. Если релиз композиции проходил в столице Украины, то премьера запланирована на фестивале "Жара" в Баку.

Так, на вопрос, связан ли трек с событиями из жизни артистки или просто отражает нынешнюю реальность, она отреагировала. "Все вместе", - кратко ответила певица. Стоит напомнить, что Констатин Меладзе оказался в центре скандала – в домогательствах продюсера и композитора уличили сразу несколько артисток: Ани Лорак (позже она забрала свои слова обратно), Оля Полякова и экс-"ВИА Гра" Татьяна Найник.

Вера Брежнева ответила на вопросы фолловеров (instagram.com/ververa)

Также подписчики Брежневой поинтересовались, чьи страдания "зарифмованы" в песне "Розовый дым". "Зубные", - с юмором отреагировала Вера. Также Брежнева уточнила, что под словооечанием "розовый дым" следует понимать иллюзии.

Певица показала эффектный совместный образ с мужем. Пара выбрала total-black-образы. Вера предпочла кокетливое платье с короткой пышной юбкой, рукавами-буфами и вырезами в области талии. Она дополнила образ удобными и стильными кедами.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поделились редким фото вместе (instagram.com/ververa)