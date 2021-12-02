Бритни Спирс - 40: самые яркие образы поп-королевы из юности

2 декабря поп-дива Бритни Спирс отмечает 40-летие. По словам звезды, для нее возраст - это всего лишь цифры. А в душе она всегда себя ощущает юной.

Предлагаем вспомнить самые яркие образы певицы на пике карьеры.

Бритни Спирс всегда признавалась, что одеваться не умеет. Но это никак не сказывалось на любви к ней публики и желанию миллионов фанатов ей подражать. Эффектная блондинка обожала блестящие комбинезоны, расшитые камнями наряды, джинсы с заниженной талией и топы. И вслед за ней их носили все девочки 90-х. Вспоминаем лучшие образы Спирс времен юности. Бритни Спирс (фото: Getty Images)