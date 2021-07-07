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"Бритни Спирс курит в стороне": продюсер раскрыл вокальный потенциал Леси Никитюк

Новина українською →
Среда 07 июля 2021 20:56
"Бритни Спирс курит в стороне": продюсер раскрыл вокальный потенциал Леси Никитюк Фото: Леся Никитюк (facebook.com/lesyazdesyaa)
Автор: Владимир Костырин

Леся Никитюк не так давно попробовала себя в роли певицы, и теперь, похоже, собирается упрочить свои позиции на новом для себя поприще в украинском шоубизе. Второй хит для Леди Ле снова написал известный продюсер и музыкант Руслан Квинта.

Историей создания песни для Никитюк он поделился в интервью Татьяне Гончаровой на "Відверто.LIVE" на телеканале LIVE.

Оказалось, что Квинта разглядел в телеведущей значительный вокальный потенциал. И скоро мы услышим еще одну его песню в исполнении Леси.

Как признался композитор, Никитюк просила его написать песню для своей программы около полугода. А у Руслана заказов довольно много, ведь он создает композиции для 112 артистов. Оценив вокальные данные телезвезды, Квинта не отказал ей в просьбе.

"Я смотрел ее пилотные выпуски. Мы с Лесей встречались в караоке, она мне пела на заказ Ирину Билык, Ани Лорак, Кристину Агилеру. Никитюк - очень прочный вокалист, на самом деле", - отметил он.

Руслан рассказал, что когда работал с ней на проекте "Маскарад" в прошлом году, Никитюк так исполнила хит Toxic, что "Бритни Спирс - курит где-то в стороне".

"Она очень талантливая девушка, очень! И сейчас я ей написал, кстати, еще одну песню", - заинтриговал композитор.

Видео: Руслан Квинта высказался о вокальных данных Леси Никитюк, для которой написал новую песню

Напомним, зимой Леся Ниитюк презентовала песню "Ямы" для своего авторского тревел-шоу LeМаршрутка, поблагодарив Руслана Квинту за создание своего первого "хитяры".

Также мы писали о том, что Руслан Квинта рассказал, почему группа Go_A могла не выступить на Евровидении.

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