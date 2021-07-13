Бритни Спирс напугала фанатов новыми загадочными постами: она просит о помощи?

После своей экспрессивной речи в суде 39-летняя Бритни Спирс, казалось, должна получить желаемую свободу. Но суд в который раз отклонил просьбу певицы самой распоряжаться своей жизнью. Бритни отреагировала на это весьма спокойно. Отступать она не собирается и уже наняла нового адвоката - представлять ее будет теперь Мэтью Розенгарт, весьма влиятельная личность в этой сфере.

Но спустя время артистка вернулась к своим привычным постам с тревожными сигналами.

Ранее Бритни запостила целую серию милых фото со своим бойфрендом Сэмом Асгари, который стал ее верным союзником в борьбе за права. На снимках пара позирует на фоне моря и выглядит весьма счастливой. Поклонники очень обрадовались такому адекватному контенту, выразив надежду, что влюбленным все же дадут пожениться и завести детей. Но вот новые посты вновь вызвали опасения.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни Спирс запостила фото, которое подписала эмодзи в виде красных губ. А после выложила видео, где исполняет свои необычные танцы. Одета Спирс в красный топ, оголивший живот, а также зеленые шорты с принтом.

Бритни Спирс вновь пишет загадочные посты (видео: instagram.com/britneyspears)

"Красный!", - гласит под ним подпись. Фанаты, которые ранее не могли понять смысла данного сова, которое часто появлялось ранее в ее блоге, вновь начали задавать вопросы. "Красный - это знак?", "Красный - это что-то значит?", "Красный означает красный код??", "Это точно должно что-то означать!", "Освободите Бритни немедленно!", - пишут преданные фолловеры.